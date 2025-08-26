Grav accident pe una dintre cele aglomerate şosele din Bucureşti! Un tânăr de 20 ani s-a răsturnat cu maşina, cu roţile în sus, într-o staţie de tramvai, după o cursă în plină viteză. Martorii spun că se luase la întrecere cu un prieten care conducea un automobil de mare putere. După ce a văzut dezastrul, celălat şofer şi-a abadonat amicul şi a fugit fără să îl mai intereseze dacă a supravieţuit sau nu.

Accidentul a avut loc la miezul nopţii pe Calea 13 Septembrie. Un şofer încetineşte şi îl obligă pe cel din spate să schimbe brusc banda. Din urmă vin două maşini în viteză, iar tânărul de la volanul uneia încearcă să evite rapid autoturismul care i-a apărut brusc în cale. Trage stânga de volan şi loveşte bordura staţiei de tramvai. Maşina se răstoarnă şi aterizează pe plafon cu un zgomot infernal. Cel cu care spun martorii că făcea la întrecere încetineşte, dar nu se opreşte.

Conducea cu viteză de autostradă

Şoferul a rămas blocat în maşina răsturnată pe liniile de tramvai. Pietonii sunt cei care se aflau în zonă şi l-au ajutat să iasă.

"Se întrecea cu alt tânăr pe aici. Şi i-a sărit cineva în faţă, a încercat să frâneze, să-l evite şi aşa a sărit în partea aceea. Tot ce a reuşit să vorbească a fost să îşi spună numele, atât mai putea să mai întrebe şi dacă vine poliţia", spune un tânăr.

Martorii spun că tânărul de la volan conducea prin Bucureşti cu viteză de autostradă.

"L-am întrebat doar dacă este bine, a zis că era bine, era conştient. A sărit în aer 5 metri, şi s-a rostogolit până aici. Presupunerea mea, avea minim 120 km/h ca să sară atât de mult", spune un martor.

Imediat după accident, celălalt şofer se face nevăzut. "A fugit direct! A stat două minute, a văzut că l-au scos de dedesupt şi după aceea a fugit", a declarat un alt tânăr.

Poliţiştii îl vor audia pe şofer ca să afle mai multe detalii despre accident.

"Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ", a declarat Andra Arsintescu, Brigada Rutieră.

Intersecţia în care s-a răsturnat maşina este una dintre cele mai periculoase din Bucureşti. Acolo au avut loc mai multe accidente grave în ultimii ani.

