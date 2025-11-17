Un nou femicid în România. Un tânăr de 18 ani din Constanţa a violat şi ucis o femeie de 48 de ani
Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa după ce a violat o femeie de 48 de ani, iar apoi a omorât-o.
Cadavrul femeii a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari, conform news.ro.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, luni seara, că poliţiştii au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, prin apel 112, că într-o zonă publică a oraşului Năvodari a fost găsit cadavrul unei femei.
