Accident pe DN1, între Floreşti şi Cluj. Un bărbat a scăpat ca prin minune fără răni, după ce a traversat neregulamentar şi a fost lovit de un autoturism.

O cameră de bord a surprins momentul impactului. În imagini se vede cum individul trece prin faţa unui camion şi apoi este izbit în plin de autovehicul.

Incidentul s-a petrecut în zona unui centru comercial de lânăg Floreşti, judeţul Cluj. În urma accidentului, traficul în zonă s-a desfăşurat cu dificultate.

La locul accidentului s-a deplasat un echipaj medical SMURD. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, victima a primit îngrijiri la faţa locului, însă a refuzat să fie transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Cluj au transmis că evenimentul rutier a fost soluționat ca tamponare, întrucât pietonul nu a necesitat transport la spital.

