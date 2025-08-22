Antena Meniu Search
Un pieton a fost lovit pe DN1 după ce a traversat ilegal. Bărbatul a refuzat să meargă la spital

Accident pe DN1, între Floreşti şi Cluj. Un bărbat a scăpat ca prin minune fără răni, după ce a traversat neregulamentar şi a fost lovit de un autoturism.

de Alex Prunean

la 22.08.2025 , 08:32

O cameră de bord a surprins momentul impactului. În imagini se vede cum individul trece prin faţa unui camion şi apoi este izbit în plin de autovehicul.

Incidentul s-a petrecut în zona unui centru comercial de lânăg Floreşti, judeţul Cluj. În urma accidentului, traficul în zonă s-a desfăşurat cu dificultate.

La locul accidentului s-a deplasat un echipaj medical SMURD. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, victima a primit îngrijiri la faţa locului, însă a refuzat să fie transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Cluj au transmis că evenimentul rutier a fost soluționat ca tamponare, întrucât pietonul nu a necesitat transport la spital.

