Românii sunt uşor de păcălit când vine vorba despre autenticitatea uleiului de măsline. Aproape 90% dintre aşa-zisele uleiuri extravirgine pe etichetă sunt falsuri. E concluzia maeştrilor oleari italieni care trag un semnal de alarmă pentru consumatori.

Falsuri la raft v-am arătat la Observator şi în campania "Ce ne puneţi în mâncare". În lipsa unor controale severe la nivel internaţional, verificarea etichetei rămâne cea mai simplă soluţie pentru cumpărător.

Recolta, adică momentul în care au fost culese măslinele, soiul, dar mai ales cine este producătorul, şi nu îmbuteliatorul. Sunt elementele la care ar trebui să fim atenţi când citim etichetele.

În plus, sticla ar fi bine să nu fie din plastic. Dacă simţim gustul şi mirosul produsului, vom înţelege şi mai repede procesul.

E aurul lichid din bucătăria internaţională, şi pentru că este un produs scump, din păcate, foarte mulţi profită de asta şi păcălesc clienţii.

Falsurile sunt comune şi în Italia sau Spania.

Este al doilea an la rând când şi Observator descoperă falsul grosolan la raft. Am alertat autorităţile, si chiar si după amenzi în campania "Ce ne puneti în mancare", pe rafturile magazinelor încă se mai găsesc produse problemă.

