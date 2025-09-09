Un român acuzat că a furat mii de dolari din conturile americane a fost săltat din trafic de poliţiştii texani. Ofiţerii de peste Ocean spun că bărbatul bloca, pur și simplu, bancomatele cu un dispozitiv metalic care împiedica eliberarea bancnotelor. Venea și lua banii după ce victimele plecau. Infractorul român era căutat în trei ţări şi avea emise pe numele său nu mai puțin de 56 de mandate de arestare.

Metoda de furt folosită de român poartă numele de - Cash trapping. Un dispozitiv montat de hoţ blochează eliberarea banilor care sunt extraşi după ce victima pleacă. Zeci de mii de dolari a furat românul în acest fel.

Românul este căutat pentru furturi similare în Canada, unde 56 de mandate de arestare au fost emise pe numele lui, în timp ce poliţia din Ungaria îl căuta să-l aresteze pentru trafic de droguri.

Zeci de români ar fi fost reţinuţi de poliţiştii americani în primele opt luni ale anului pentru astfel de infracţiuni, iar procurorii susţin că o mafie românească este activă în America.

Aceasta plasează dispozitivele skimming pe bancomate sau pe aparatele de plată din benzinării şi magazine alimentare.

