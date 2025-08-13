Impact devastator pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeș spre Timișoara. Un şofer a murit carbonizat în propria maşină, după ce a intrat în coliziune frontală cu un TIR, iar în urma accidentului, autoturismul a luat foc.

Din primele informaţii, şoferul a pătruns pe constrasens şi s-a izbit frontal cu un TIR, condus de o femeie de 47 de ani. În urma impactului, maşina a luat foc.

Bărbatul a rămas captiv în maşină, care i-a devenit mormânt.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În autotren se aflau două persoane; acestea nu necesită îngrijiri medicale.

Ce spun salvatorii

Pompierii lugojeni intervin pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe Centura Timișoarei din Lugoj.

Din primele informații, în accidentul rutier sunt implicate un autotren și un autoturism, iar în urma evenimentului a izbucnit un incendiu la autoturism.

Misiune în dinamică.

