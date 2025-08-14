Antena Meniu Search
Un șofer cu o mașină înmatriculată în Polonia a descoperit pe propria piele că pe nisip, mașina nu prea merge. Incidentul s-a petrecut pe plaja din dreptul cartierului Santa Maria Bay din Constanța.

O mașină înmatriculată în Polonia a rămas blocată joi pe plaja din dreptul cartierului Santa Maria Bay din Constanța. Potrivit martorilor, șoferul a intrat cu autoturismul pe nisip, ignorând indicatoarele care interzic accesul auto.

Acesta a încercat să scoată mașina folosind un cearșaf și covorașele auto, însă fără rezultat. Conform legislației, accesul vehiculelor pe plajă este interzis, iar amenda pentru această contravenție este cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei.

Nici șoferii români nu se dovedesc mai disciplinați în alte țări. Săptămâna trecută, în Bulgaria, la controale efectuate pe coasta de nord a Mării Negre, au fost aplicate peste 150 de amenzi pentru parcare neregulamentară, peste 90% dintre cei sancționați fiind turiști din România.

Pe 6 și 7 august, autoritățile bulgare și române au desfășurat controale pe coasta de nord a Mării Negre, vizând mașinile și rulotele parcate ilegal în zone protejate. Peste 90% dintre cei peste 150 de contravenienți au fost turiști români.

Potrivit legislației bulgare, deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este infracțiune și se pedepsește cu până la trei ani de închisoare, însă în prezent sancțiunile aplicate sunt amenzi de până la 2.500 leva (circa 1.278 euro).

