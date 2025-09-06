Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un şofer de 30 de ani din Neamţ a ajuns în şanţ cu camionul de floarea-soarelui. Tânărul, încarcerat

Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat, aseară, în judeţul Neamţ. 

de Redactia Observator

la 06.09.2025 , 09:21

Şoferul, un tânăr în vârstă de 30 de ani, era singur în cabină şi ar fi pierdut controlul volanului, moment în care a ajuns cu camionul într-un şanţ.

Bărbatul a rămas încarcerat, iar pompierii s-au chinuit să-l scoată dintre fiarele contorsionate.

Din fericire, acesta era conştient şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident camion
Înapoi la Homepage
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Comentarii


Întrebarea zilei
La şcoala copilului vostru se poartă uniformă?
Observator » Evenimente » Un şofer de 30 de ani din Neamţ a ajuns în şanţ cu camionul de floarea-soarelui. Tânărul, încarcerat