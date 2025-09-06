Video Un şofer de 30 de ani din Neamţ a ajuns în şanţ cu camionul de floarea-soarelui. Tânărul, încarcerat
Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat, aseară, în judeţul Neamţ.
Şoferul, un tânăr în vârstă de 30 de ani, era singur în cabină şi ar fi pierdut controlul volanului, moment în care a ajuns cu camionul într-un şanţ.
Bărbatul a rămas încarcerat, iar pompierii s-au chinuit să-l scoată dintre fiarele contorsionate.
Din fericire, acesta era conştient şi a fost transportat de urgenţă la spital.
