Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a răsturnat, aseară, în judeţul Neamţ.

Şoferul, un tânăr în vârstă de 30 de ani, era singur în cabină şi ar fi pierdut controlul volanului, moment în care a ajuns cu camionul într-un şanţ.

Bărbatul a rămas încarcerat, iar pompierii s-au chinuit să-l scoată dintre fiarele contorsionate.

Din fericire, acesta era conştient şi a fost transportat de urgenţă la spital.

