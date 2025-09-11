Pe podul peste Jiu, imediat după ce a ieșit din Petroșani, o bucată de stâncă s-a desprins din versant și a căzut direct pe mașina lui.

Impactul a fost atât de puternic încât piatra a despicat tabla autoturismului.

Şoferul a scăpat doar cu o sperietură zdravănă şi a povestit pe internet clipele de panică prin care a trecut.

