Video Un șofer din Petroșani a trecut pe lângă moarte pe Defileul Jiului
Pe podul peste Jiu, imediat după ce a ieșit din Petroșani, o bucată de stâncă s-a desprins din versant și a căzut direct pe mașina lui.
Impactul a fost atât de puternic încât piatra a despicat tabla autoturismului.
Şoferul a scăpat doar cu o sperietură zdravănă şi a povestit pe internet clipele de panică prin care a trecut.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰