Un băiat de 18 ani şi o fată de 16 ani din Arad au căzut în râul Mureş. Pompierii au fost chemaţi să-i scoată din apă. Din nefericire, pentru băiat nu au mai putut face nimic. Fata a reuşit să iasă singură înainte de de sosirea pompierilor, potrivit News.ro.

Un tânăr a murit, iar o adolescentă s-a salvat în ultima clipă, după ce au căzut în râul Mureş - ISU Arad

Incidentul a avut loc în zona Podului Roşu din municipiul Arad, unde două persoane au căzut în râul Mureş.

Pompierii au intervenit de urgenţă cu trei autospeciale, o barcă şi o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

Până la sosirea echipajelor, o fată de 16 ani a reuşit să iasă din apă, dar un băiat de 18 ani era de negăsit.

Articolul continuă după reclamă

"Persoana de sex feminin în vârstă de aproximativ 16 ani a fost preluată conştientă şi cooperantă de către echipajul SAJ şi transportată la spital. Pompierii militari arădeni, cu sprijinul echipei de scafandrii din cadrul ISU Timiş, au reuşit să extragă bărbatul în vârstă de aproximativ 18 ani din râul Mureş, din păcate acesta a fost găsit decedat", a precizat ISU Arad.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰