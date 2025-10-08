Tragedie în judeţul Argeş, unde un tânăr şofer de 22 de ani şi-a pierdut viaţa într-un accident provocat chiar de el. Maşina pe care o conducea a izbit un copac, iar apoi un cap de pod. Victima avea alături şi un pasager, care, din fericire, a scăpat cu viaţă.

Ploua în neştire în momentul în care s-a petrecut tragedia. Tânărul de 22 de ani, şoferul maşinii, ar fi vrut să depăşească un alt autoturism, însă gestul i-a fost fatal. Maşina s-a făcut praf pe loc, iar şoferul a fost aruncat prin parbriz. La sosirea salvatorilor nu s-a mai putut face nimic.

"Ar fi pierdut controlul autoturismului, intrând în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din păcate, conducătorul auto a decedat", a declarat Marius Rizea, Poliția Argeș.

"Era băiatul...şoferul în stradă. Mişca puţin... L-a aruncat din maşină", a mărturisit o martoră şocată.

Articolul continuă după reclamă

Ca printr-o minune, pasagerul din dreapta, prieten cu victima, a reușit să iasă singur din autoturismul distrus. S-a ales, însă, cu câteva răni şi a fost transportat la spital.

"Celălalt a ieşit singur. Avea nişte dâre pe faţă de sânge, dar era bine, era în picioare", a spus o femeie.

Cum au aflat vestea, prietenii şoferului au ajuns într-un suflet la locul nenorocirii. Toți erau în stare de șoc, mai ales că îl știau un șofer priceput. Era, de altfel, pasionat de viteză şi drifturi. Îşi vopsise autoturismul în urmă cu câteva zile şi era tare mândru, spun cunoscuţii.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă acum cercetările.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰