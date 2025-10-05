Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut cu maşina de pe un pod. Avea dreptul de a conduce suspendat

Un tânăr de 24 de ani a murit într-un accident de circulație care a avut loc duminică în localitatea Crișan, judeţul Constanţa, după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat în afara părții carosabile și a căzut de pe un pod. Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la stația Hârșova, două ambulanțe și un elicopter SMURD. Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator și prezenta multiple traumatisme.

"Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DC 70, în afara localității Crișan. Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat, de 25 de ani, a condus un autoturism pe DC, dinspre DN 2A către localitatea Crișan, iar la un moment dat, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers către stânga și s-a răsturnat în afara părții carosabile", a transmis IPJ Constanţa.

În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto.

"S-a efectuat protocolul de resuscitare, dar, din păcate, fără un rezultat favorabil", a transmis precizează SAJ Constanța.

Din verificări a reieșit că șoferul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs.

