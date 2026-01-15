Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un tânăr din Vaslui a primit din greşeală 56.000 de lei. De ce a ajuns rapid pe mâna poliţiştilor

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 17:43
Un tânăr din Vaslui a primit din greşeală 56.000 de lei. De ce a ajuns rapid pe mâna poliţiştilor - Un tânăr din Vaslui a primit din greşeală 56.000 de lei. De ce a ajuns rapid pe mâna poliţiştilor - Profimedia

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, tânărul a primit în primăvara anului trecut aproximativ 60.000 de lei de la o societate comercială, suma reprezentând contravaloarea unei facturi şi, cu toate că a fost notificat, a refuzat să returneze banii.

"În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Banca au stabilit faptul că, la data de 10 martie 2025, o societate comercială ar fi trimis prin virament bancar, în mod eronat, suma de 56.160 de lei, reprezentând contravaloarea unei facturi, în contul bancar al tânărului, însă acesta ar fi refuzat să returneze suma integral, deşi a fost notificat în acest sens. Ulterior, tânărul de 21 de ani ar fi returnat suma de 20.000 de lei societăţii comerciale, însă şi-a însuşit diferenţa de 36.160 de lei. Ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii au luat faţă de tânărul cercetat măsura reţinerii pentru 24 de ore", au informat, joi, reprezentanţii IPJ Vaslui.

Tânărul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea dispunerii unor măsuri preventive. Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanei cercetate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de însuşire a bunului găsit.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vaslui bani politie card
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Comentarii


Întrebarea zilei
Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord?
Observator » Evenimente » Un tânăr din Vaslui a primit din greşeală 56.000 de lei. De ce a ajuns rapid pe mâna poliţiştilor