Un grav accident de circulație a avut loc noaptea trecută, în Sectorul 5 al Capitalei. Un tânăr aflat singur în maşină s-a răsturnat direct în stația de tramvai, după ce ar fi participat la o întrecere pe șosea, alături de un prieten. După accident, tânărul din cealaltă mașină a fugit.

Accidentul a avut loc imediat după miezul nopții. Șoferul gonea pe bulevardul 13 Septembrie, iar la un moment dat, prietenul cu care se întrecea i-ar fi tăiat calea, schimbând banda de mers. Ca să evite impactul, tânărul a pierdut complet controlul volanului.

Cursa şoferului s-a încheiat, aici, în staţia de tramvai, maşina a fost distrusă complet şi răsturnată pe capotă. Din fericire, şoferul purta centura de siguranţă care i-a salvat viaţa şi a fost transportat la spital.

"A sărit în aer 5 metri, şi s-a rostogolit până aici. Presupunerea mea, avea minim 120 km/h ca să sară atât de mult. L-au ajutat trecătorii, noi şi ceilalţi participanţi la trafic. L-am întrebat doar dacă e bine, a zis că era bine, conştient, nu se vedea că era beat sau drogat", spune un martor.

"A încercat să evite o altă mașină, mașină care era lângă el s-a băgat în față pe cealaltă bandă, i-a tăiat calea, a încercat să-l evite până a zburat și a ajuns așa", spune un tânăr.

Șoferul a scăpat cu viață, dar a rămas blocat în interiorul autoturismului. De frică să nu fie tras la răspundere de polițiști, prietenul său cu care se întrecea a dispărut imediat după accident, fără să îi pese că tânărul este blocat sub fiarele grele ale mașinii.

"A fugit direct, a stat două minute, a văzut că l-au scos şi a fugit", spune un trecător. "Era în stare de șoc, a putut doar să-și spună numele, atât mai putea să întrebe și dacă vine poliția. Era rănit la cap, dar nu ceva foarte grav, sângera puțin", adaugă un tânăr.

Din fericire, în stație nu se aflau călători sau alte persoane care puteau fi rănite. Cercetările continuă, iar oamenii legii îl caută acum pe prietenul fugar, care ar putea fi tras la răspundere pentru implicarea în accident.

