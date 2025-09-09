Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un tată din Sibiu și-a legat copilul de masă cu lanțul și l-a încuiat în casă ca să meargă la magazin

Scene șocante în județul Sibiu. Un bărbat de 36 de ani din Scoreiu și-a legat copilul de 10 ani cu un lanț de masă și l-a încuiat în casă ca să plece la cumpărături, informează Mediafax. Polițiștii l-au reținut, iar copilul a fost preluat de Protecția Copilului.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 11:22
Scene revoltătoare în Sibiu Un tată din Sibiu și-a legat copilul de masă cu lanțul și l-a încuiat în casă ca să meargă la magazin - Shutterstock

Polițiștii au fost alertați luni, prin apel 112, că un copil ar fi fost găsit legat și încuiat într-un imobil din localitate.

Ajunși la fața locului, polițiștii de la Secția Porumbacu de Jos au găsit copilul legat de picior cu un lanț prins de masă. Din cercetări a rezultat că tatăl l-a legat pe copil și l-a încuiat în casă ca să poată pleca la cumpărături.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva lui. Copilul a fost preluat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu și plasat într-un centru de protecție.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tata copil abuz politie protectia copilului lant arest
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Evenimente » Un tată din Sibiu și-a legat copilul de masă cu lanțul și l-a încuiat în casă ca să meargă la magazin