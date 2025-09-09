Un tată din Sibiu și-a legat copilul de masă cu lanțul și l-a încuiat în casă ca să meargă la magazin
Scene șocante în județul Sibiu. Un bărbat de 36 de ani din Scoreiu și-a legat copilul de 10 ani cu un lanț de masă și l-a încuiat în casă ca să plece la cumpărături, informează Mediafax. Polițiștii l-au reținut, iar copilul a fost preluat de Protecția Copilului.
Polițiștii au fost alertați luni, prin apel 112, că un copil ar fi fost găsit legat și încuiat într-un imobil din localitate.
Ajunși la fața locului, polițiștii de la Secția Porumbacu de Jos au găsit copilul legat de picior cu un lanț prins de masă. Din cercetări a rezultat că tatăl l-a legat pe copil și l-a încuiat în casă ca să poată pleca la cumpărături.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva lui. Copilul a fost preluat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu și plasat într-un centru de protecție.
Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.
