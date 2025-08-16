Antena Meniu Search
Un turist englez a murit pe un traseu din Bucegi. I s-a făcut rău şi a intrat în stop cardio-respirator

Un turist englez, în vârstă de 70 ani, a murit sâmbătă în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, informează Salvamont Prahova.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 16:10
Un turist englez a murit pe un traseu din Bucegi. I s-a făcut rău şi a intrat în stop cardio-respirator Salvamontiştii acordând ajutor unui bărbat - ISU Prahova

„Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat in stop cardio-respirator”, transmite sursa citată.

I s-a făcut rău pe traseu

Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient și a început manevrele de resuscitare, folosind și defibrilatorul.

„Am solicitat elicopterul de la POA Brașov, care a ajuns la caz în 25 minute. Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a răspuns, declarându-se decesul acestuia”, se arată în mesajul instituției.

Trupul turistului va fi transportat pe cale terestră de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de către IML.

turist bucegi prahova
