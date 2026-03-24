Urmărire în trafic şi focuri de armă în Argeş. Ce au găsit poliţiştii în maşina şoferului teribilist

Poliţiştii din Argeş, sesizaţi de colegii lor din judeţul Dolj, au urmărit în trafic o maşină al cărei şofer a refuzat să oprească şi, din cauza vitezei, a lovit trei vehicule parcate. Cei care se aflau în interior, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 32 de ani, au fugit pe un câmp, fiind trase focuri de armă în plan vertical pentru imobilizarea lor.

"La data de 24 martie 2026, în jurul orei 12:00, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au solicitat sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, în vederea depistării unui autoturism de culoare albă, al cărui număr de înmatriculare nu era cunoscut, având o inscripţie aplicată pe luneta din spate. Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Piteşti au identificat autoturismul în trafic, pe Drumul Expres Piteşti–Craiova, pe sensul de deplasare către Autostrada A1", a transmis, marţi, IPJ Argeş.

Sursa citată a precizat că poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat şi şi-a continuat deplasarea. În timpul urmăririi, şoferul a mărit viteza, iar la kilometrul 98, în zona localităţii Cireşu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu trei autoturisme parcate în apropierea bretelei de ieşire de pe autostradă.

"Ulterior impactului, ocupanţii ar fi abandonat autoturismul şi ar fi încercat să fugă pe un teren viran. Poliţiştii au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, cu armamentul din dotare, reuşind imobilizarea şi încătuşarea celor trei persoane. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că cei trei bărbaţi au vârste între 19 şi 32 de ani şi sunt din Bucureşti", a mai transmis sursa citată.

De asemenea, s-a constatat faptul că bărbatul care conducea autoturismul nu deţine permis de conducere. În interiorul autoturismului a fost descoperită o armă albă de tip sabie şi o sumă importantă de bani, în lei şi valută, dar şi plăcuţele de înmatriculare atribuite unui alt autoturism. Cercetările sunt continuate în colaborare cu poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale ce se impun.

