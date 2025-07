Urșii seamănă din nou teroare în județul Mureș! Gospodăriile sunt sub asediu de câteva zile, iar sălbăticiunile nu iartă nimic: au sfâșiat animale, au distrus grădini și au lăsat în urmă doar frică și pagube. Situația a scăpat cu totul de sub control, mai ales că în zonă trăiesc acum peste 1.500 de urși, deși numărul optim ar trebui să fie de şapte ori mai mic. Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

Efectiv îl sfâşie! Se pune cu labele pe el şi îl sfâşie! Rupe din el şi mănâncă.

E coşmarul pe care localnicii din comuna Ideciu de Jos îl trăiesc aproape zilnic, de când urşii au pus stăpânire pe gospodării. Animalele le-au fost ucise, hambarele le-au fost golite, iar în urmă au rămas doar pagubele. Oamenii sunt disperați, mai ales că tot ce-au strâns într-o viață a fost distrus în doar câteva nopţi: "Câinele lătra foarte tare. Când am ieşit cu lanterna, atunci am văzut că din 60 de bucăţi de găini, ne-au dispărut 35. Cam la vreo cinci-şase metri am dat bot în bot cu el. Am strigat la el şi o fugit cu doi pui" / "De la noi, pui. De la vecini, tot pui. De sus, berbecul. Au atacat şi stupii de albine" / ''De vreo două săptămâni şi ceva a făcut doar prăpăd, prăpăd în tot satul. A luat găini, porci, capre, miei".

"Au fost înregistrate un număr de 136 de dosare de despăgubire pentru pagubele produse de urşi şi lupi la animale, la culturi. Valoarea totală a pagubelor se ridică la suma de 721.233 de lei", a declarat Cristina Pui, directoare Protecţia Mediului Mureş.

Oamenii se tem că vor deveni ei înșiși pradă

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât oamenii se tem că în curând chiar ei vor deveni pradă: "Ne e frică să mergem până jos la magazin, nu se ştie de unde apare ursul. La urşi e legea junglei, cine e mai tare acela rămâne în viaţă".

Numărul urșilor din județul Mureș a explodat! Sunt peste 1.500 de exemplare, deși în mod normal ar trebui să fie doar 250.

Asta înseamnă o creștere de peste 500% față de limita considerată a fi sigură.

Sorin Tanţoş Like

