Căutări de amploare, fără rezultat, în Mureş. Jandarmi, pădurari şi localnici încearcă să găsească de peste 30 de ore o ursoaică agresivă, care a desfigurat un bărbat. Situaţia în zonă este din ce în ce mai gravă: încă doi urşi au început să dea târcoale localităţii, spre disperarea oamenilor, care se tem să mai iasă din case sau să-şi ducă copiii la şcoală.

Autorităţile din Dubiştea de Pădure au făcut noapte albă, în speranţa că vor da de urma ursoaicei care l-a desfigurat ieri pe bărbatul de 66 de ani. Căutările zadarnice au făcut să crescă revolta localnicilor.

"Sunt foarte mulţi, nu ne convine, ar fi bine să se ia măsuri. În trei dimineţi am văzut (n.r ursul), ţi-e frică, se duc copiii de dimineaţă la şcoală, nu pot lăsa fetiţa la poartă", spun oamenii.

Autorizaţia pentru împuşcare a expirat

Autorizaţia pentru împuşcarea ursoaicei agresive a expirat, pentru că a fost valabilă doar 24 de ore, iar acum este nevoie de alta.

"O să facem o cerere către Ministerul Mediului și prin ordin de ministru, dacă va fi considerat pericol iminent, vom primi decizie pentru eliminarea acestui animal", a declarat Iacob Valentin - primar comuna Hodac.

În timp ce zeci de oameni căutau ursoaica agresivă, la câţiva kilometri distanţă apărea încă o sălbăticiune pe stradă.

Şi la Târnăveni, la o oră de mers, localnicii au dat nas în nas cu o fiară. Bărbatul atacat ieri de ursoaică este în continuare în stare gravă la spital. Medicii sunt îngrijoraţi pentru că starea lui s-a deteriorat rapid.

"Pacientul muşcat de urs a fost supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. În acest moment, se află internat în secţia clinică ATI. Este în stare critică, este intubat şi ventilat mecanic", a declarat Mariana Negoiță - purtător de cuvânt spitalul Județean Mureş.

În România trăiesc, potrivit estimărilor autorităţilor, de trei ori mai mulţi urşi decât numărul optim.

