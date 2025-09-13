Un bărbat, în stare gravă după ce a fost atacat de un urs pe un câmp în Mureş. Omul a rămas fără faţă

Un bărbat de 60 de ani şi-a văzut moartea cu ochii, după ce a fost atacat de un urs pe un câmp în judeţul Mureş. Bărbatul a suferit răni cumplite la nivelul feţei. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate. Este în continuare în stare critică.

Incidentul a avut loc în apropierea localității Dubiştea de Pădure, comuna Hodac, județul Mureș, potrivit unui comunicat al ISU. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor și o ambulanță de terapie intensivă mobilă, care au stabilizat pacientul înainte de a-l transporta la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Târgu Mureș pentru îngrijiri de specialitate.

Ce spun poliţiştii

În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reușit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum și o echipă de polițiști, pentru efectuarea cercetării la fața locului. În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă. De asemenea, la fața locului se deplasează reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș și ai autorității publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competențelor.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰