Un bărbat, în stare gravă după ce a fost atacat de un urs pe un câmp în Mureş. Omul a rămas fără faţă

Un bărbat de 60 de ani şi-a văzut moartea cu ochii, după ce a fost atacat de un urs pe un câmp în judeţul Mureş. Bărbatul a suferit răni cumplite la nivelul feţei. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate. Este în continuare în stare critică. 

la 13.09.2025 , 15:21
Incidentul a avut loc în apropierea localității Dubiştea de Pădure, comuna Hodac, județul Mureș, potrivit unui comunicat al ISU. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor și o ambulanță de terapie intensivă mobilă, care au stabilizat pacientul înainte de a-l transporta la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Târgu Mureș pentru îngrijiri de specialitate.

Ce spun poliţiştii

În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reușit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum și o echipă de polițiști, pentru efectuarea cercetării la fața locului. În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă. De asemenea, la fața locului se deplasează reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș și ai autorității publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competențelor.

