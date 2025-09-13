Luptă pentru supravieţuire în Mureş, între un om şi o ursoaică! Un localnic s-a bătut cu sălbăticiunea care l-a atacat violent, pe neaşteptate. A scăpat cu greu din ghearele ei, desfigurat şi plin de sânge. Acum este în stare gravă la spital, iar medicii încearcă să îi salveze viaţa.

Animalul sălbatic s-a năpustit asupra bărbatului de 66 de ani într-o zonă împădurită din comuna Dubiştea de Pădure, la o jumătate de oră de Reghin. Victima a fost atacată când mai avea puţin şi ajungea la adăpost, în grădina lui.

"Omul s-a dus să-şi lucreze pământul, să îşi facă şi el, şi aici la 100 de metri a dat de urs, l-a desfigurat tot", spune un tânăr.

Cu ultimele puteri, victima a reuşit să se smulgă din ghearele ursoaicei şi a fugit la prima casă să ceară ajutor.

Articolul continuă după reclamă

"El striga tare şi părinţii mei l-au auzit de acasă. Şi până au ieşit părinţii mei el a coborât aici la vale. Era desfoliată toată faţa", a declarat vecinul victimei.

A dat nas în nas cu ursul lângă casă

"Nu-l mai cunoşteam aşa la faţă, desfigurat de sus până..şi ochii. L-am pus pe o margine din aia de podişor, l-am ţinut până a venit salvarea, vreo jumatate de oră, 20 de minute", a declarat Aurel - fratele victimei.

O ursoaică cu doi pui a apărut în zonă şi trece zilnic la câţiva metri de casele localnicilor. "Fondul de vânătoare a venit, s-a uitat, nu a luat nicio măsură, au plecat în treaba lor", spune vecinul victimei.

"Azi - mâine mă mănâncă pe mine în casă, îmi e frică, ursul şi trece, vine pe lângă case, nu se sperie", spune un alt vecin.

În urmă cu câteva luni, şeful Salvamont Predeal a fost atacat de urs în oraş, la doi paşi de casă. Bărbatul a ajuns în stare gravă la spital, unde cu greu a fost salvat de medici.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰