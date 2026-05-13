Video Urs filmat în centrul Braşovului, în timp ce face slalom printre maşini şi aleargă pe străzi
Localnicii și turiștii din Brașov au avut parte astăzi de un "vizitator" neașteptat. Un urs a fost surprins alergând pe străzile orașului și făcând slalom printre mașini, chiar în zona centrală.
Animalul a fost filmat de trecători în timp ce părea să caute hrană, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare.
Din fericire, după o plimbare prin centrul oraşului, ursul s-ar fi retras în pădure şi nimeni nu a fost rănit.
Chiar şi aşa autorităţile au trimis mai multe mesaje RO-Alert, iar acum încearcă să dea de animalul rătăcit.
