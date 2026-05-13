Localnicii și turiștii din Brașov au avut parte astăzi de un "vizitator" neașteptat. Un urs a fost surprins alergând pe străzile orașului și făcând slalom printre mașini, chiar în zona centrală.

Animalul a fost filmat de trecători în timp ce părea să caute hrană, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare.

Din fericire, după o plimbare prin centrul oraşului, ursul s-ar fi retras în pădure şi nimeni nu a fost rănit.

Chiar şi aşa autorităţile au trimis mai multe mesaje RO-Alert, iar acum încearcă să dea de animalul rătăcit.

