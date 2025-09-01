Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, că România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa şi a combătut cu succes încercări de manipulare. Ea a declarat că ţara noastră rezistă în faţa intimidărilor care fac parte din jocul Moscovei şi a lăudat România pentru sprijinul oferit Republicii Moldova.

Şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a aterizat luni, în jurul orei 15:00, pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța, de unde a plecat cu elicopterul spre portul militar, urmând să stea trei ore în România.

Ursula von der Leyen a declarat, luni, în cadrul conferinţei de presă susţinută la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, că România asigură securitatea Europei pe cale aeriană şi maritimă.

”Vă mulţumesc foarte mult pentru primirea călduroasă aici în România şi vă mulţumesc sincer pentru vizita impresionantă la portul militar din Constanţa şi Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră şi mai mult ca oricând România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea a precizat că România a combătut cu succes încercări de manipulare şi rezistă în faţa intimidărilor care sunt parte din jocul Moscovei.

”Dragă Nicuşor, este o plăcere să mă aflu în România pentru prima dată de la inaugurarea mandatului tău. În ultima lună România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa, în instituţiile sale. Aţi combătut încercări de dezinformare cu succes, încercări de manipulare. Sunteţi puternici şi oferiţi un sprijin ferm pentru Moldova. Rezistaţi în faţa intimidărilor care sunt parte din jocurile Moscovei, dar asta nu face decât ca rezilienţa noastră să fie mai puternică. Şi ştim, ai vorbit şi despre situaţia de securitate, ne trebuie o creştere în investiţiile de apărare”, a afirmat preşedintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen: Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană

Ursula von der Leyen a susținut luni, la o conferință de presă alături de Nicușor Dan, că România va primi 800 milioane de euro pentru apărare și că investițiile europene în securitate vor fi majorate semnificativ.

"Pentru acest lucru, avem finanțarea. Trebuie să lucrăm la implementarea acesteia și, bineînțeles, să asigurăm sustenabilitatea pe termen lung. Așa că, în primul rând, pentru suportul financiar pe termen lung, împreună cu Consiliul European, am acordat un pachet de 800 milioane de euro până în anul 2030. Și o parte din acest pachet este instrumentul SAFE. SAFE este un instrument de 150 milioane de euro. Și sunt foarte fericită că 19 țări s-au înscris la SAFE pentru achiziții comune. Acest lucru include România și este o inițiativă foarte bună. În vizita la baza navală, mi-a fost foarte interesant să văd primele idei pentru proiectele navale. În al doilea rând, cum am spus, este implementarea, bineînțeles. Și pentru asta, vom dezvolta o mapă de joc pe care o vom prezenta la Consiliul European: cum vedem deficiențele de capacitate pe care le avem, cum vrem să le acoperim până în anul 2030, cu termene și sume, pentru că știm că doar ceea ce se planifică, se și realizează", a spus Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că un alt aspect esențial îl reprezintă sustenabilitatea investițiilor în apărare și că răspunsul structural constă în consolidarea apărării prin noul buget european, care va intra în vigoare în doi ani.

"Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană, ne propunem să creștem de cinci ori investițiile în apărare, și asta include, bineînțeles, capabilitățile militare. Și ne propunem să creștem de zece ori investițiile în mobilitatea militară", precizează von der Leyen.

Sancțiunile europene afectează enorm economia rusă, afirmă luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă în România. "Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează enorm economia rusă. Dacă ne uităm la dobândă, este la 20%. Dacă ne uităm la inflație, este la 10%. Am avut, de asemenea, cazul în care ministrul rus pentru dezvoltarea economică a afirmat în publi că Rusia este pe calea recesiunii”, afirmă Ursula von der Leyen.

Ea spune că economia de război suprasolicitată a Rusiei "ajunge la limite". "Dar mai este un lucru mai interesant - când vorbim direct cu partenerii, spuneau că principala îngrijorare a rușilor este să se ridice sancțiunile. Deci aceste sancțiuni îi afectează”, încheie von der Leyen.

Nicuşor Dan, despre vizita Ursulei von der Leyen

”Astăzi i-am urat bun venit pe ţărmul Mării Negre doamnei Preşedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ţara noastră are o importanţă strategică deosebită pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, iar România îşi îndeplineşte cu responsabilitate rolul de stat membru al UE şi de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris, luni, pe Facebook, Nicuşor Dan, distribuind o fotografie în care apare alături de Ursula von der Leyen într-o aeronavă.

Preşedintele apreciază că vizita pe care a făcut-o la Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene ”reflectă, de asemenea, importanţa geostrategică a Portului Constanţa, atât ca nod logistic comercial şi militar, cât şi din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucţie a Ucrainei”.

”Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaţionalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Suntem preocupaţi să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness2030 şi instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităţilor noastre militare, modernizarea industriei de apărare şi creşterea mobilităţii militare”, a mai transmis şeful statului.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde a avut întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei.

Ursula Von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan au vizitat Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” şi Portul Militar Constanţa, urmând a susţine o conferinţă de presă comună.

