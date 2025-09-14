Valentin Şerban, unul dintre cei mai promiţători artişti din noul val a concertat acum câteva zile pe scena Festivalului George Enescu, după ce ani de zile uşile i s-au închis în nas. A luptat, însă, îndârjit pentru cea mai mare dorinţă a lui: să încânte publicul şi să îşi spună povestea prin muzică.

El este Valentin Şerban sau, până la 31 de ani, "un oarecare violonist de la Braşov". Totul s-a schimbat atunci, în 2021, când a câştigat Concursul Internaţional George Enescu pentru promovarea tinerelor talente în muzica clasică. Până în acel moment încercase zadarnic să îşi demonstreze virtuţile.

"Am trimis sute de mail-uri am dat telefoane la toate instituțiile din țară. Cu un răspuns de 5% si 2% poate afirmativ. Pentru oamenii de rând e normal că ei văd un premiu, nu sunt experți în muzică clasică. Dar e păcat că și instituțiile de cultură cer asta. Adică tu ca profesionist ar trebui să recunoști un om talentat fără să vezi în CV că are 1.000 de premii. Și nu se întâmplă asta", a mărturisit Valentin Şerban, violonist.

Acum, Valentin Şerban cântă alături de orchestre importante din România, dar şi de peste hotare. În spatele succesului său stau ani mulţi de muncă.

"Oamenii văd imaginea asta de violonst în care eu nu mă regăsesc. Eu sunt tot omul ala care muncește si oamenii zic că sunt pe un piedestal. Părinții mei sunt ingineri. Am avut noroc cu educatoarea de la grădiniță care i-a spus mamei că am ureche muzicală", a adăugat el.

Nici ca artist consacrat provocările nu se opresc. Nu avem tradiţia şi renumele altor ţări în muzică, şi nici politici care să ne ajute să le dobândim.

"Nu am o poveste romantică cu vioara mea. Unii au. Stiu, mai ales dacă îi iei pe cei din străinătate au o poveste cu un Stradivarius sau cu un Guarneri. În România este mai greu. Sunt doar două și se ajunge destul de greu la ele. Eu am schimbat foarte multe instrumente căutând unul care să mă mulțumească", a mai spus artistul.

Cu vioara lui a revenit anul acesta pe scena Festivalului George Enescu şi în topul celor mai apreciaţi violonişti din noua generaţie.

Nu este numai despre Bucureşti sau despre Ateneul Român, este despre toată România. Sunt organizate concerte şi evenimente în 21 de oraşe. Caută să vezi ce se întamplă la tine în oraş în cadrul festivalului Enescu. Aici în Braşov bineînţeles că va fi un concert chiar la Biserica Neagră.

Festivalul George Enescu va continua anul acesta până pe 21 septembrie, poate şi cu alţi artişti care aşteaptă să le fie recunoscută valoarea.

"În spate e munca noastră de-o viață. Că asta facem de mici: cântăm în speranța că ajungem pe scenă", a conchis Valentin.

