Valul de ger afectează culturile din solarii. Legumele s-ar putea scumpi şi mai mult în primăvară

Frigul se lasă şi-n solarii. Legumele sunt arse de îngheţ, iar producătorii apelează la tunuri de căldură şi ca să-şi salveze culturile. Oamenii se tem că problemele de acum vor duce în primăvară la o producţie infimă şi preţuri uriaşe.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 07:26

După zile şi nopţi cu temperaturi care au scăzut şi sub -12 grade Celsius, producătorii din Târgu Jiu au apelat la planul B, ca să îşi salveze culturile arse de ger.

"Am acoperit legumele, spanacul, salata, ceapa, le-am acoperit cu folie din asta agril. Este foarte frig noaptea şi au nevoie de puţină protecţie", a declarat un producător local. "Le încălzim cu tunuri de căldură ca să suplimentăm diferenţa de temperatură foarte mare de afară".

Însă, totul vine la pachet cu un preţ. Sunt -10 grade afară, iar gerul din ultimele zile poate afecta legumele din solarii. Pentru a le salva, producătorii sunt nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru încălzire. "Numai pentru un solar ne costă în jur de 200 de lei pe noapte încălzirea. În afară de agrile şi ce mai cumpărăm pentru suplimentarea căldurii".

Articolul continuă după reclamă

Problemele de acum s-ar putea traduce, spre primăvară, în preţuri crescute şi producţii slabe. "Nu se dezvoltă atât de bine ca şi când ar fi mai cald. Dacă nu sunt acoperite, nu sunt întreţinute bine, bineînţeles că pote să compromită cultura şi până la 100%. Preţul cred că o să crească pentru că o să necesite cost de producţie mai mare. În jur de 10% cred că o să fie mai scumpe", explică producătorii

Fermierii speră ca vremea să se încălzească în perioada următoare.

solarii legume fermieri
