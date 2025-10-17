În urma exploziei la un bloc din cartierul Rahova, a fost alertă în spitalele din Bucureşti. A fost activat planul alb, întreg personalul medical a fost mobilizat pentru a gestiona fluxul de victime. 14 oameni au ajuns la spital. Doi dintre ei, în stare foarte gravă. Ministerul ia în calcul cel puţin un transfer la un spital de arşi din afara ţării.

Este un deja-vu. La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă ne trimitem arşii în străinătate, pentru că nu avem condiţiile necesare de tratament în ţară.

Românii nu au uitat: imediat după ce ministrul sănătății a publicat informații despre starea victimelor, cineva l-a apostrofat pe Facebook: "Aveți grijă să nu-i omorâți voi cu infecțiile intraspitalicești".

Ce spun autorităţile despre starea victimelor

"Vorbim de un bilanţ de 20 de persoane afectate. Trei decedate, 14 transportate la spital, trei au refuzat transportul. Din cele 14 transportate la spital, vorbim de două grave, dintre care un copil" a declarat şeful DSU, Raerd Arafat.

"Dintre victime, 2 sunt în stare gravă: una de 17 ani, intubată, ventilata - la Grigore Alexandrescu şi o femeie arsă, la Bagdasar-Arseni. Au fost notoficate toate spitalele de urgenţă din Bucureşti" a explicat Bogdan Opriţa, şeful UPU-SMURD.

"Mi-a comunicat ministrul Sănătății că s-a convenit să fie transferați în străinătate" a declarat premierul Ilie Bolojan pentru Radio România Actualităţi.

"Au fost 34 de paturi de ATI pregătite" a explicat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Transferul va fi realizat atunci când şi doar dacă starea medicală a pacienţilor permite un astfel de transport. El se va realiza în mod aerian, cu aeronava SMURD.

Unde sunt internate victimele şi în ce stare se află

Autorităţile recunosc că nu avem de toate, aşa că se aşteaptă un răspuns de la clinicile din străinătate pentru a transfera cel puţin un pacient care se află, în prezent, la Spitalul Universitar, în stare gravă. Însă spitalul respectiv nu are o secţie de arşi şi nici medici specializaţi pe arsuri grave.

De asemenea, o altă femeie a fost internată şi operată deja la spitalul Bagdasar-Arseni. Femeia, în vârstă de 78 de ani, este intubată şi în stare gravă, a fost identificată cu greu abia după-amiază. Nu se ia în calcul transferul, pentru că femeia nu este încă în stare stabilă.

La Spitalul Floreasca au fost internaţi trei pacienţi: doi în stare gravă, cu multiple traumatisme - unul a fost deja operat, şi o altă victimă, de 86 de ani, care a fost găsită imobilizată în bloc în urma exploziei.

La Spitalul Grigore Alexandrescu au ajuns doi adolescenţi în stare gravă. Este vorba despre un băiat de 17 ani care a fost internat în cadrul secţiei de neurochirurgie după ce i-a căzut o bucată de moloz în cap în timpul exploziei, şi o altă fată care a căzut de la etajul şapte la etajul cinci în urma exploziei. Starea celor doi este gravă, dar stabilă.

