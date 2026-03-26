Victoraş Micula, trimis de judecători la mănăstire în loc de închisoare. Magistraţii din Alba au dictat sentinţă definitivă pentru milionar: trei ani de puşcărie cu suspendare şi 120 de zile de muncă în folosul comunităţii. Micula e acuzat că s-a folosit de prietenii din poliţie să intre în bazele de date ale Ministerului de Interne şi să obţină informaţii despre diverse persoane. Despre femeile care îi plăceau, ori duşmani. În primă instanţă, judecătorii îl condamnaseră la închisoare cu executare.

Pentru "Pablo de Bihor" cum îi place să i se spună, problemele s-au evaporat cu viteza bolizilor cu care se laudă online. Magistraţii au întors sentinţa din primă instanţă şi, din inchisoare cu executare, milionarul a scăpat cu o suspendare.

"Pedeapsa pentru acces ilegal la un sistem informatic a fost redusă de la doi ani la un an și nouă luni și contopită cu o condamnare mai veche, primită după ce a tras cu o pușcă de pe un pod din Oradea. În total, condamnarea finală este de trei ani, dar cu suspendare. Chiar dacă scapă în acest fel, Micula junior rămâne sub un regim strict de supraveghere timp de patru ani", relatează Bianca Iacob, reporter Observator.

Micula trebuie să bifeze 120 de zile în folosul comunităţii, fie la Primăria Oradea, fie la o mănăstire din judeţul Bihor. E obligat să se prezinte la serviciul de probaţiune la date fixe, să anunţe când îşi schimbă domiciliul şi să ia parte la programe de reintegrare socială.

"Munca în folosul comunităţii se poate face oricând pe perioada de suspendare, care e până în mai 2028. Iar la Serviciul de Probaţiune se stabilesc întâlniri periodice cu ofiţerul de probaţiune. Când se vor stabili acelea, se va întâmpla, aşa cum s-a întâmplat şi până acum", a explicat Radu Chiriță, avocatul lui Victor Micula.

Înainte de toate, Micula junior va trebui să se întoarcă în România. Domiciliul în acte îl are stabilit într-un sătuc din Suedia. În cele mai recente postări pe reţelele de socializare, milionarul s-a filmat în elicoptere deasupra munţilor sau conducând super maşini.

Mult mai liberi respiră însă doi dintre polițiștii acuzaţi că au închis ochii la derapajele tânărului milionar. Aceștia au scăpat de acuzația de abuz în serviciu, deşi de patru ori fuseseră condamnați la pedepse grele. În schimb, polițista care i-a permis milionarului accesul la bazele de date secrete ale Ministerului de Interne rămâne cu o condamnare definitivă de 2 ani și 8 luni cu suspendare.

"Cred că soluţia corectă ar fi fost achitarea tuturor celor patru inculpaţi trimişi în judecată în acest dosar", a explicat Răzvan Doseanu, fostul avocat al lui Victor Micula.

Victor, fiul milionarului Viorel Micula, moștenește o parte din imperiul familiei, care controlează afaceri de sute de milioane de euro în industria alimentară, băuturi și imobiliare. E controversat şi extravagant. Braconează mistreţi cu arme automate, plonjează în mare direct din elicopter şi încinge maşinile la viteze ameţitoare.

