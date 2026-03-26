După cinci ani marcați de procese, amânări și chiar mutarea dosarului la Alba Iulia, cazul lui Victor Micula a ajuns la o decizie definitivă, cu un deznodământ neașteptat. Dacă inițial fusese condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare, fiid acuzat că a accesat ilegal bazele de date ale Ministerului de Interne dar şi de alte infracţiuni informatice, Curtea de Apel a schimbat radical sentința. Astfel, Victor Micula a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, însă cu suspendare, evitând executarea acesteia în penitenciar.

Pedeapsă mai blândă pentru Victor Micula. De la închisoare cu executare la 3 ani cu suspendare - Facebook / Victoras Micula

Judecătorii au ținut cont de circumstanțe atenuante și au decis contopirea pedepsei pentru acces ilegal la sistemele informatice ale Poliției cu o condamnare anterioară, primită după incidentul în care a folosit o armă de asalt pe un pod din Oradea.

Chiar dacă nu va ajunge în detenție, acesta va fi supravegheat timp de 4 ani și va trebui să respecte mai multe obligații. Printre acestea se numără efectuarea a 120 de zile de muncă în folosul comunității, fie în cadrul Primăriei Oradea, fie la o mănăstire din județul Bihor, precum și participarea la programe de reintegrare socială.

Decizia instanței aduce vești favorabile și pentru doi polițiști implicați în dosar, care au fost achitați complet de acuzațiile de abuz în serviciu, după ce anterior primiseră condamnări. Magistrații au concluzionat că faptele acestora nu întrunesc elementele unei infracțiuni.

Articolul continuă după reclamă

În schimb, polițista care i-a oferit acces la baze de date confidențiale a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare, tot cu suspendare.

Deși procurorii au cerut sancțiuni mai dure, invocând gravitatea situației în care instituția Poliției ar fi fost folosită în interes personal, hotărârea este definitivă și închide acest dosar. În prezent, Victor Micula se află în continuare în afara țării.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰