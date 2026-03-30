Administrația Națională Apele Române a anunţat că viitura formată pe râul Putna, la Mircești, a atins vârful maxim, cota de inundație fiind depășită cu aproximativ 40 cm. În zonă este în continuare în vigoare avertizarea hidrologică Cod portocaliu, iar echipele ANAR intervin cu panouri mobile, diguri și utilaje pentru protejarea localității.

Viitură pe râul Putna: 20 de persoane au fost evacuate. Panouri mobile și saci de nisip la Mircești

În prezent, râul Putna se află sub avertizare hidrologică Cod portocaliu, existând în continuare risc de producere a unor revărsări.

"În cursul nopții, au fost instalate panouri mobile pe o lungime de 500 de metri liniari din aluminiu și un dig iepuresc format din 2000 de saci pentru protejarea localității Mirceștii Vechi de pe râul Putna. Pentru diminuarea efectelor și protejarea comunității, echipele Apelor Române de la Administrația Bazinală de Apă Siret- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervin în teren cu forțe și mijloace specifice: o autobasculantă, un trailer, un buldoexcavator, precum și personal muncitor din cadrul formațiilor Putna-Vidra, Milcov-Odobești și Diguri-Nănești. În această dimineață, s-a suplimentat cu 200 de metri liniari aduși de la ABA Prut-Bârlad pentru consolidarea și prelungirea liniilor de apărare provizorii, care vor fi instalați dacă situația o va impun", se precizează în comunicatul ANAR.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La acest moment, nu sunt înregistrate locuințe afectate. Persoanele evacuate (20 de persoane autoevacuate la rude) în cursul nopții au fost evacuate preventiv, ca măsură de siguranță.

Viitura formată pe râul Siret a fost tranzitată în condiții de siguranță și atenuată prin acumulările aparținând Hidroelectrica, Călimănești și Movileni, preluând viitura formată pe râul Trotuș (care avea un debit de 700 mc/s).

"Administrația Națională Apele Române face apel la populație să asculte cu strictețe de indicațiile și recomandările autorităților din zonă", susține sursa citată.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰