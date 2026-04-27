Istorie în ruine la Mamaia. S-a prăbuşit încă o parte din vila Regală, construită pentru Regina Maria. Monumentul istoric care împlineşte 100 de ani trebuia restaurat şi transformat în muzeu din 2024. Ministerul Culturii susţine că abia astăzi a aflat în ce pericol este vila Reginei.

Vila Regală din Mamaia arată mai rău ca niciodată după codul galben de vânt de weekendul trecut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Este într-o situaţie de pericol, de precolaps. Sunt zone din acoperiş care lipsesc şi precipitaţiile pătrund înăuntru, se distruge şi ce e înăuntru", a subliniat Laura Tudosie, inspector arhitect.

Articolul continuă după reclamă

Clădirea, vandalizată: hoții au furat până și plăcuțele de monument

Hoţii au furat până şi plăcuţele care atestau că vila reginei Maria este monument istoric. O parte din gardul lateral a fost pus la pământ, iar o femeie a fost filmată când deşerta o roabă de gunoaie în curtea clădirii.

"Nu cred că ar trebui să ne mire ceva. Noi mergem într-o direcţie greşită", a spus un localnic.

România a împrumutat 280 de milioane de euro pentru a restaura vila regală şi 13 monumente istorice din toată ţara. De aproape doi ani, însă, autorităţile nu au făcut nimic.

Sute de milioane de euro, blocate. Restaurarea întârzie de ani de zile

"Statul a reabilitat cazinoul, dacă reuşim să facem o extindere a acelui proiect şi pentru viitorul Vilei Regale din Mamaia, atunci cred că acesta ar putea fi mecanismul care să asigură funcţionarea lui pe viitor. A fost nevoie de acest incident nefericit ca eu însumi să descopăr aceasta scăpare a Ministerului Culturii. A devenit o urgenţă acum", a declarat Andras Demeter, ministrul Culturii.

"Institutul Naţional al Patrimoniului ar fi trebuit să identifice vulnerabilităţile imobilului şi pericolul de a se degrada. Ar fi trebuit ca imobilul să fie pus în siguranţă", a explicat Raluca Turcan, fost ministru al Culturii.

"Am solicitat nişte fonduri pentru punerea în siguranţă. Am solicitat aceşti bani, nu au fost aprobaţi", a precizat Irina Nicolae, de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură din Constanţa.

Construită pentru regina care a avut un rol-cheie în Marea Unire, vila de lângă staţia Terminus a telegondolei a servit zeci de ani ca reşedinţă regală, apoi a fost naţionalizată de comunişti. Vândută ilegal după Revoluţie şi recuperată în urmă cu trei ani, este acum definiţia neglijenţei faţă de patrimoniul cultural.

Contrast puternic: cum este pus în valoare patrimoniul în Bulgaria

În acest timp, la 65 de kilometri distanţă, în Bulgaria, castelul principesei de la Balcic este strălucitor. Format dintr-un complex de vile şi grădini spectaculoase, a fost perfect întreţinut şi intens promovat.

"Acolo este sub două administraţii, una a Facultăţii de Horticultură şi una a Ministerului Culturii şi totuşi reuşesc să coabiteze şi să facă o treabă bună, pe când aici avem trei reşedinţe regale doar în Constanţa şi nu este niciuna pusă în valoare din punct de vedere istoric", a transmis un ghid turistic.

Castelul Reginei Maria din Balcic a atras anul trecut 200.000 de vizitatori, inclusiv români.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰