O simplă plimbare cu maşina s-a transformat într-o tragedie fără margini. Trei tineri şi-au pierdut viaţa într-un accident cumplit, pe o şosea din Vâlcea. Şoferul, un tânăr întors recent din Marea Britanie, le-ar fi invitat pe două adolescente să îl însoţească, însă drumul s-a încheiat cu o nenorocire. Maşina în care se aflau s-a izbit violent de un alt autoturism, iar impactul a fost devastator. Anchetatorii iau în calcul viteza şi lipsa de experienţă, dar şi faptul că tânărul ar fi fost dezobişnuit să conducă pe partea dreaptă a drumului. Trei destine frânte într-o clipă. Iar în urma lor, familii îndurerate şi o tragedie care readuce în atenţie pericolul vitezei la volan.

Şoferul, care avea 25 de ani, a tăiat o curbă şi s-a tamponat violent cu o maşină care venea, regulamentar, din sens opus.

Două adolescente de 17 ani și un tânăr de 25 de ani au murit în accident

"S-au auzit roţile tare, apoi o bubuitură seacă și atât. Am crezut că e singură fata moartă din maşină, apoi am văzut-o pe fata asta întinsă aici, și apoi am văzut acolo la el, şoferul", a povestit un vecin.

Articolul continuă după reclamă

Fetele care s-au stins în accident aveau 17 ani, iar în automobilul care mergea regulamentar se afla un cuplu de pensionari. Au fost răniţi serios, dar vor supravieţui, cred medicii de la spitalul unde sunt internaţi acum. Poliţiştii aşteaptă rezultatul autopsiei şoferului care a provocat tragedia ca să afle dacă era băut sau drogat. Măsurătorile de la faţa locului indică, însă, cu siguranţă că mergea cu viteză nepermis de mare. Trei familii îşi plâng acum copiii.

Una dintre adolescente urma să își sărbătorească majoratul la sfârșitul săptămânii

Pentru una dintre fete, părinţii pregăteau petrecerea de majorat la sfârşitul săptămânii. Amândouă erau eleve în clasa a unsprezecea la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea.

Între timp, colegii au amenajat un altar în memoria celor două fete. Fotografiile lor, înconjurate de flori și lumânări aprinse, au fost așezate pe băncile unde tinerele studiau.

"Da, păi venea la biserică, un copil cuminte, învăţa și bine. Unii spun că era și el liniştit, cuminte", a spus un cunoscut al tinerelor.

Rapoartele Poliţiei arată că tinerii au tendinţa să conducă cu viteză excesivă când sunt cu prietenii în maşină, iar combinaţia cu o maşină puternică este deseori fatală. De aceea, un proiect de lege interzice şoferilor începători să conducă vehicule care accelerează rapid.

Doi tineri au murit în Prahova după o presupusă provocare de pe TikTok

Cu mai puţin de o lună în urmă, o provocare văzută pe TikTok a dus la moartea a doi tineri de 18 şi 19 ani în judeţul Prahova. Aceştia ar fi încercat să gonească pe şosea, noaptea, cu farurile le stinse, a povestit unicul supravieţuitor al accidentului, un adolescent de 15 ani.

Cursa lor s-a oprit într-un copac. Pasagerul din dreapta a murit pe loc, iar şoferul începător, la spital.

România rămâne ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a mortalităţii pe şosele. În primele şase luni ale anului au avut loc aproape 1.700 de accidente grave.