Violonistul Varujan Cozighian a murit la vârsta de 89 de ani

Violonistul Varujan Cozighian a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, anunță Filarmonica George Enescu.

"Filarmonica George Enescu anunță cu profund regret încetarea din viață a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituției. (...) Trupul neînsuflețit al maestrului Varujan Cozighian va fi depus în rotonda Ateneului vineri, 24 octombrie, între orele 9:00 - 12:00. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a transmis, marți, într-o postare pe Facebook, instituția de spectacol.

Numit contramaistru la 24 de ani

Născut în 1936, la Constanța, Cozighian a devenit mai târziu un strălucit absolvent al Conservatorului din București, la clasa profesorului Garabet Avakian, și multiplu câștigător de premii internaționale - între care Premiul Ruggiero Ricci la Geneva și Premiul al III-lea la Concursul Internațional 'George Enescu'.

Articolul continuă după reclamă

Varujan Cozighian avea să fie numit în 1960, la numai 24 de ani, concertmaistru al Filarmonicii bucureștene, la invitația directorului de atunci, legendarul dirijor George Georgescu, scrie Agerpres.

"Timp de 22 de ani, a reprezentat un reper profesional și uman admirabil și memorabil, grație științei muzicale de cel mai înalt nivel - demonstrată cu autoritate atât în fața orchestrei, cât și în bogata activitate solistică și camerală - dar și a caracterului ireproșabil, demn, discret și întotdeauna gata să-i îndrume pe cei din jur", precizează sursa citată.

Ulterior, a contribuit, începând cu 1982, la dezvoltarea Orchestrei Simfonice din Bilbao, în aceeași calitate de concertmaistru. Un moment de neuitat din cariera sa rămâne întoarcerea la Ateneul Român în 1994, când a susținut două concerte cu Simfonia Spaniolă de Edouard Lalo, aceeași lucrare cu care debutase în 1954.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰