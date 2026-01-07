Vreme extremă în Europa. Cea mai grea situaţie este în Franţa, care a ajuns la al doilea cel mai ridicat grad de alertă. Cu maşina, cu trenul sau cu avionul, transportul e paralizat. Mii de zboruri au fost anulate de pe marile aeroporturi europene. Iar în Italia, torţa olimpică şi-a croit cu greu drum prin zăpadă spre Milano. În Scoţia, autorităţile locale sunt pe punctul de a cere sprijinul armatei pentru a ajuta oamenii.

A nins toată noaptea în neştire. Aproape 200 de zboruri au fost anulate de pe cele două aeroporturi pariziene. Oricum, oamenilor le-a fost imposibil să ajungă la timp la ora de îmbarcare, ambuteiaje uriaşe, care însumau peste 900 de km, au încercuit Parisul. Francezilor li s-a spus să îşi amâne călătoriile şi să lucreze de acasă.

"Nimic, nimic. Zero! Nu s-a făcut nicio deszăpezire.", a spus un cetăţean din Franţa.

Eu sunt bine, mă bucur de peisaj. Dar condiţiile de deplasare sunt cam complicate.

450 de camionagii şi-au petrecut noaptea într-o coloană interminabilă pe o autostradă din provincia Ille-et-Vilaine. Spre disperarea şoferilor, autorităţile i-au lăsat să îşi continue deplasarea după aproape 24 de ore de staţionare.

"Trec mașini, așa că camionul se tot mișcă. Nu știi niciodată ce se întâmplă afară. Nu a fost cea mai bună noapte pe care am avut-o vreodată. Nu! Asta e sigur.", a adăugat Philippe Lemonnier, şofer de camion.

"Cred că e un abuz. Avem voie să conducem.", a spus Romain Breton, şofer de camion.

Şi Olanda e la mila ninsorilor. Aproape o mie de oameni au rămas blocaţi pe aeroportul Schipol. Peste 700 de zboruri au fost anulate. În tot haosul, angajaţii aeroportului au găsit motiv de bucurie -s-au jucat în omăt şi au rostogolit bulgări uriaşi chiar pe pistă.

"Când am văzut rutele trenurilor astăzi, mi-am zis: hmm, nu o să reușesc, dar se pare că o să fiu bine.", a mai spus Stef Nijs, producător muzical.

"Transportul public era greu de accesat. Este un miracol că încă funcționează. Dar mi s-a părut nesigur, așa că am decis să folosesc bicicleta.", a explicat Thijs Rademakers, student.

Jumătatea nordică a Italiei este şi ea sub zăpadă. Reprize de viscol au răvăşit mai multe oraşe.

Aseară ne-au anunţat că or să dea cu sare, că vor curăţa lucrurile banale. Dacă nu se opreşte nu cred vom putea trece chiar dacă maşina este 4 ori 4.

Sportivii care poartă flacăra olimpică au fost întâmpinat de o ninsoare puternică în regiunea Emilia Romagna şi şi-au croit cu greu drum prin zăpadă.

În schimb, în partea sudică a plouat. La Roma, apa a inundat zeci de străzi şi autovehicule.

În Regat, Scoţia se confruntă cu cea mai severă vreme - sute de şcoli au rămas închise pentru a treia zi consecutiv. Iar în unele sate, ceva mai izolate, oamenii aproape că nu au putut să iasă din case din cauza stratului gros de zăpadă.

"Crede-mă, nu vreau să spun nimic rău. Dar este oribil că nu le pasă de persoanele în vârstă.", a spus un alt cetăţean.

Consiliul local din Aberdeen a decretat starea de alertă şi este pe punctul de a solicita sprijinul armatei.

