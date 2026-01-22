La peste o lună de la condamnarea sa definitivă după ce a consumat marijuana pe scena festivalului Beach Please din Costinești, rapperul american Wiz Khalifa contestă executarea pedepsei. Thomaz Cameron Jibril, pe numele să real, a fost condamnat pe 18 decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Wiz Khalifa contestă pedeapsa de 9 luni de închisoare primită după ce a fumat marijuana pe scena Beach Please - Profimedia

Inițial, pe 24 aprilie 2025, Tribunalul Constanța îl condamnase pe Wiz Khalifa la o amendă penală de 3.600 de lei pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au atacat decizia, iar pe 18 decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța a modificat pedeapsa, stabilind 9 luni de închisoare cu executare, sentința fiind definitivă.

În cadrul anchetei, rapperul s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a fost prezent nici la prima instanță, nici la judecata de apel. Singurul înscris depus de el la dosar, prin care recunoștea săvârșirea faptei, nu conținea mențiuni privind un eventual acord cu autoritățile.

Cazul a fost declanșat după ce Wiz Khalifa a fumat marijuana pe scena festivalului Beach Please din Costinești, în 2025, fiind ulterior ridicat de polițiști și condus la audieri. Potrivit DIICOT, inculpatul ar fi comis infracțiunea "fără drept, în vederea consumului propriu", iar instanțele românești au apreciat gravitatea faptei în contextul său public și vizibil.

Articolul continuă după reclamă

Pe 3 aprilie 2026, judecătorii Tribunalului Constanța urmează să analizeze contestația rapperului, care poate conduce la modificarea sau menținerea pedepsei cu executare. Până atunci, artistul rămâne condamnat definitiv, iar cazul continuă să atragă atenția opiniei publice din România, mai ales în contextul în care este unul dintre puținii artiști internaționali judecați pe teritoriul țării pentru deținere și consum de droguri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰