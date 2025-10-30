La zece ani de la una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a României, victimele incendiului de la clubul Colectiv sunt din nou pomenite. Joi, de la ora 10:30, va fi oficiată o slujbă în memoria celor 64 de tineri care şi-au pierdut viaţa în noaptea de 30 octombrie 2015.

Zece ani de la tragedia din Colectiv. Victimele, comemorate printr-o slujbă de pomenire - arhivă

Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul - Parcul Bucur din Sectorul 4, de către un sobor de preoţi de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.

Astfel de pomeniri au fost săvârşite regulat din 2015.

Un număr de 64 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucureştean Colectiv din Capitală. La momentul izbucnirii incendiului, în club se aflau aproximativ 500 de persoane, dintre care peste 140 au fost spitalizate.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Basilica, imediat după tragicul eveniment, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat în ajutorarea victimelor, precum şi a familiilor acestora, oferind şi sprijin material supravieţuitorilor de la Colectiv. Victimele şi familiile lor au primit ajutor financiar atât prin Arhiepiscopia Bucureştilor, cât şi prin celelalte eparhii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰