Imaginaţia escrocilor e mare cât casa. Zeci de proprietari din București s-au trezit cu apartamentele date spre închiriere de hoţi. Sub pretextul că sunt turiști, indivizii rezervau locuințele pentru câteva zile, apoi le scoteau din nou la închiriere pe alte site-uri. Victimele, atrase de prețuri mici, au plătit mii de euro și, în unele cazuri, s-au mutat deja în apartamente.

În mai puțin de o săptămână, zeci de proprietari din București au descoperit că apartamentele lor erau închiriate de escroci. Indivizii se dădeau drept turiști pentru a intra în locuințe. Prima dată, făceau o rezervare reală pentru câteva nopți pe un site de închiriere apartamente și plăteau sumele cerute. După ce primeau codul de acces și aveau în mână cheia lăsată în cutia securizată de la intrare, publicau anunțuri pe alte platforme. Se prezentau ca proprietari și ofereau apartamentele spre închiriere pe termen lung.

Proprietarii reali și escrocii nu s-au întâlnit niciodată față în față. Indivizii primeau un cod de acces în bloc, iar cheia o găseau direct în această cutie. Apoi, postau anunțuri de închiriere ca și cum ei ar fi fost proprietari și trimiteau mai departe toate informaţiile de acces celor de bună credinţă care doreau să închirieze locuinţa.

Multe victime au căzut în plasă, atrase de prețurile sub nivelul pieței și de poziția bună a apartamentelor. Oamenii trimiteau banii în criptomonede sau în conturi digitale.

Victime păcălite cu acte false

Unul dintre escroci a mers și mai departe: a cerut acte de identitate sub pretextul semnării contractului, pe care le-a folosit ulterior pentru a posta anunțuri false.

Chiriași mutați fără să știe că au fost înșelați

Administratorii blocurilor au descoperit inclusiv chiriași care se mutaseră deja în apartamente, convinși că au semnat un contract real.

Într-unul dintre cazuri, o familie cu un copil de doi ani a dat 800 de euro pentru o lună întreagă, fără să știe că banii au ajuns pe mâna escrocilor. Polițiștii încă îi caută pe cei care au pus la cale înșelătoria.

