Un român, care muncea la negru, ar fi renovat clubul Le Constellation din Crans-Montana. 40 de oameni au murit

Un român, care muncea fără acte, ar fi renovat barul Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de tineri şi-au găsit sfârşitul în noaptea de Revelion. Dezvăluirea ar fi fost făcută de patronul Jacques Moretti în timpul audierilor.

Dosarele anchetei scot la iveală noi detalii despre tragedia de la Crans-Montana, inclusiv angajarea unui muncitor fără acte. Jacques Moretti spune că îl cunoaștea pe bărbat din 2008, însă a refuzat să-i dezvăluie identitatea.

Săptămâna aceasta, Parchetul din Valais i-a interogat pe Jacques Moretti și pe soția sa, Jessica, administratorii barului „Le Constellation”. Timp de peste zece ore, aceștia au fost interogați cu privire la circumstanțele incendiului care a avut loc în ajunul Anului Nou și care a dus la moartea a 40 de persoane.

Ancheta se concentrează în special pe renovarea barului „Le Constellation”, realizată în 2015, scrie Blick.

Articolul continuă după reclamă

Român, martor-cheie

Soții Moretti au instalat un tavan extrem de inflamabil, care a luat foc în ajunul Anului Nou. În același timp, scara a fost îngustată, ceea ce s-a dovedit fatal pentru unii dintre clienții barului în noaptea incendiului. Fotografiile renovărilor, postate pe Facebook, au fost șterse discret la scurt timp după dezastru. Săptămâna trecută, NZZ a dezvăluit că Jacques Moretti fusese deja condamnat pentru angajarea de muncitori fără acte. Conform dosarelor anchetei, acest lucru s-a întâmplat tocmai în timpul controversatei renovări a barului „Le Constellation”.

În timpul interogatoriului, anchetatorii l-au întrebat pe Jacques Moretti dacă a fost vreodată condamnat în Elveția. El a răspuns: „Da, în timpul lucrărilor de renovare de la Le Constellation din 2015”. La acea vreme fuseseră efectuate „verificări”, iar Jacques Moretti a trebuit să plătească o amendă pentru angajarea unui lucrător fără acte.

În timpul interogatoriului, un avocat al victimelor l-a întrebat cine l-a ajutat cu lucrările, la care Jacques Moretti a răspuns: "Este un român”. Se pare că patronul şi muncitorul au mai lucrat împreună anterior la o casă din Corsica, între 2008 și 2010. Avocatul l-a întrebat apoi cum să-l contacteze, dar Jacques Moretti a răspuns: „Pentru a-l proteja, nu vreau să divulg aceste informații”. Nu se știe dacă Parchetul l-a localizat și l-a interogat pe acest bărbat sau dacă intenționează să facă acest lucru. În calitate de martor, românul ar putea fi important pentru ancheta penală.

Patronii riscă între trei şi 20 de ani de închisoare

„Viteza cu care s-a răspândit incendiul sugerează că nu au fost respectate reglementările de siguranță la incendiu”, se arată în dosarul anchetei. În principal din acest motiv, Parchetul din Valais îi anchetează pe cuplul Moretti pentru omor din culpă, vătămare corporală și incendiere. Aceștia riscă o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare.

Dacă, totuși, s-ar dovedi că operatorii știau, în momentul instalării spumei, cât de inflamabil era materialul și că și-au asumat riscul, ar intra în joc o altă acuzație penală: fraudă implicită. Acest concept juridic, cu consecințele sale grave, ar putea duce la o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Prezumția de nevinovăție se aplică până la data pronunțării unei hotărâri definitive.

Cazierul judiciar al lui Jacques Moretti ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la activitățile sale comerciale. Pentru a deschide un bar în Valais, trebuie să ai o reputație impecabilă. Cu toate acestea, Moretti a reușit să deschidă mai multe localuri în Crans-Montana și Lens, în ciuda condamnării sale. Cum este posibil acest lucru? „Aceasta face parte din anchetă, asupra căreia nu suntem autorizați să comentăm în acest moment”, au declarat avocații cuplului Moretti presei săptămâna trecută.

Nereguli observate în trecut

O altă întrebare se pune: de ce nu au implementat soții Moretti măsuri de siguranță la incendiu? În timpul unei inspecții efectuate de municipalitate în 2018, șeful de siguranță de atunci a constatat numeroase deficiențe. Expertul în siguranță la incendiu le-a cerut în mod specific cuplului să limiteze capacitatea maximă a fiecărui etaj la 100 de persoane. De asemenea, a cerut ca amplasarea stingătoarelor să fie clar marcată, ca planurile de evacuare să fie întocmite și ca personalul să fie instruit în mod corespunzător. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste măsuri nu a fost implementată. Un an mai târziu, inspectorii municipali au constatat aceleași deficiențe.

Ultima inspecție a barului a avut loc în 2019, o situație extrem de jenantă pentru municipalitate, la fel ca și acordarea repetată de autorizații de funcționare unui bărbat cu antecedente penale. În ultimele zile, mai mulți avocați care îi reprezintă pe victime au solicitat public Parchetului să extindă ancheta și asupra funcționarilor municipali.

Vineri, Jacques Moretti a fost eliberat după două săptămâni de detenție, o decizie care a stârnit critici aspre, în special în Italia. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a exprimat indignarea: „Consider această decizie o insultă la adresa memoriei victimelor tragediei de Anul Nou.” În ceea ce o privește pe Jessica Moretti, instanța a decis imediat împotriva dispunerii arestării preventive, în ciuda faptului că aceasta prezintă și un risc de fugă. Spre deosebire de soțul ei, se pare că este mai adânc înrădăcinată în comunitate, în special pentru că trebuie să aibă grijă de cei doi copii.

În loc de arest preventiv, Parchetul din Valais a solicitat măsuri alternative. Jessica Moretti este obligată să se prezinte zilnic la secția de poliție. Pașaportul i-a fost confiscat și, la fel ca soțul ei, trebuie să plătească o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni.

Multe instituții media au relatat că Jessicăi Moretti urma să i se monteze o brăţară electronică. În realitate, procurorul însărcinat cu cazul solicitase acest lucru, dar tribunalul pentru măsuri coercitive din Valais a refuzat.

19 naţionalităţi, lovite de tragedia soldată cu 40 de morţi

În total, 19 naţionalităţi au fost lovite de această tragedie, soldată cu 40 de morţi - dintre care jumătate erau minori - şi 116 răniţi. Potrivit unui ultim bilanţ, un total de 83 de răniţi erau spitalizaţi vineri în Elveţia, dar şi în secţii de arşi din Franţa, Italia, Germania şi Belgia.

După incendiu, preşedintele Confederaţiei elveţiene, Guy Parmelin, afirmase că a fost "una dintre cele mai grave tragedii" pe care le-a cunoscut Elveţia.

"Ne aşteptăm ca clienţii noştri, ca familiile să poată avea răspunsuri, să se simtă luate în considerare şi ca toate responsabilităţile de la A la Z să fie stabilite", a comentat unul dintre avocaţii victimelor, Romain Jordan, care urma să asiste la audiere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰