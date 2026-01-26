Antena Meniu Search
Întâlnire Nicușor Dan - Ilie Bolojan la Cotroceni. Discuții despre vizita în Germania și bugetul pe 2026

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre pregătirile vizitei oficiale pe care șeful Guvernului o va efectua miercuri în Germania, la Berlin, la invitația cancelarului federal Friedrich Merz. În cadrul întâlnirii, cei doi au abordat și subiectul proiectului de buget pentru anul 2026, conform News.ro.

26.01.2026
Administraţia Prezidenţială a anunţat că luni, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între preşedintele României, Nicuşor Dan, şi prim-ministrul Ilie Bolojan. "Discuţiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum şi asupra bugetului României pe 2026", arată instituţia.

Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială în Germania, la Berlin, în data de 28 ianuarie 2026, la invitaţia omologului său german, cancelarul federal Friedrich Merz. Vizita se înscrie în cadrul relaţiei cu caracter strategic dintre România şi Germania şi are ca obiectiv consolidarea acestui parteneriat, cu accent pe domenii de interes actual şi de perspectivă, precum cooperarea economică şi comercială, afacerile europene şi securitatea.

PNL a decis, în prima şedinţă a formaţiunii din acest an, ca adoptarea bugetului de stat pe 2026 să se facă în a doua jumătate a lunii februarie.

