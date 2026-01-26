Donald Trump dă vina pe democraţi pentru violenţele din Minneapolis

Președintele Donald Trump a dat vina pe democrați pentru escaladarea violenței după ce agenții federali ICE au ucis un alt protestatar sâmbătă, ceea ce a alimentat și mai mult îngrijorarea faţă de direcția pe care o ia țara sub Trump.

Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Patrulei de Frontieră în Minneapolis, pe fondul protestelor împotriva operațiunilor federale de imigrare din stat, care se intensificaseră de la uciderea lui Renee Good, în vârstă de 37 de ani, de către un agent ICE, cu doar câteva săptămâni mai devreme.

Administrația Trump a încadrat uciderea lui Pretti ca un act de autoapărare. Departamentul de Securitate Internă a susținut că Pretti "a abordat" ofițerii federali cu un pistol și "s-a opus violent" încercărilor lor de a-l imobiliza și dezarma, în timp ce adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, l-a numit pe Pretti un "asasin" care "a încercat să ucidă forțele de ordine federale", relatează Time.

Însă videoclipurile care circulă online, care au fost analizate și de agențiile de știri, au contrazis afirmațiile Administrației și l-au arătat pe Pretti ținând un telefon în mână înainte de confruntarea fatală.

Într-o declarație acordată duminică publicației Wall Street Journal, pe fondul reacțiilor negative ale publicului față de ucidere și de răspunsul guvernului federal, Trump a declarat că administrația sa "revizuiește totul" legat de incident.

Apoi, a folosit platforma sa de socializare, Truth Social, pentru a-i critica pe democrați pentru violență.

"Din păcate, doi cetățeni americani și-au pierdut viața ca urmare a haosului provocat de democrați", a postat el duminică. Președintele a insistat asupra jurisdicțiilor sanctuare "conduse de democrați" - care le limitează cooperarea cu autoritățile federale de aplicare a legilor privind imigrația - pentru că "REFUZĂ să coopereze cu ICE" și pentru că "încurajează agitatorii de stânga să obstrucționeze ilegal operațiunile lor de arestare a celor mai răi dintre cei mai răi oameni".

Într-o postare separată de pe Truth Social, Trump a cerut, de asemenea, Congresului condus de republicani să adopte "imediat" o legislație care ar pune capăt politicilor privind jurisdicțiile sanctuare, despre care a susținut că "sunt cauza principală a tuturor acestor probleme". De asemenea, el a cerut guvernatorului democrat al statului Minnesota, Tim Walz, primarului democrat al orașului Minneapolis, Jacob Frey, și tuturor primarilor și guvernatorilor democrați din întreaga țară "să coopereze oficial cu administrația Trump pentru a aplica legile națiunii noastre, în loc să reziste și să alimenteze flăcările diviziunii, haosului și violenței".

Trump le-a cerut în mod specific, în postarea sa, lui Walz și Frey, să predea autorităților federale imigranții neautorizați din închisorile și penitenciarele statului lor, precum și pe cei cu mandate de arestare active sau antecedente penale cunoscute, pentru deportare imediată.

