Catedrala Națională din București a fost sfințită duminică în prezența Patriarhului Daniel și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Ceremonia fastuoasă a avut loc la șapte ani de la inaugurarea parțială a edificiului și marchează împlinirea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte ale Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment au fost așteptați zeci de mii de credincioși din toată țara.

În zonă, sunt şi restricții de trafic și măsuri de securitate extraordinare. Sute de polițiști și jandarmi au fost prezenți în punctele cheie pentru a îndruma participanții și pentru a dirija traficul.

Începând cu ora zece, personalitățile politice și invitații oficiali și-au făcut apariția la Catedrala Națională. În total 2.500 de oameni.

Preşedintele Nicuşor Dan a venit însoţit de familia sa. A fost şi un moment în care fiul în vârstă de trei ani al preşedintelui a provocat un pic de emoţie primului om în stat când a „fugit” de lângă el pentru a imortaliza catedrala cu aparatul foto pe care îl ţinea în mână.

Politicienii, huiduiţi de oamenii prezenţi la eveniment

Şi premierul Ilie Bolojan a mers la slujba de sfinţire însoţit de alţi membri ai guvernului şi ai Parlamentului. În timpul slujbei, a stat lângă preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Şi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și Principele Radu au venit la eveniment. La slujba de sfinţire a fost prezentă şi președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Nu au lipsit nici incidentele. La vederea politicienilor, oamenii au uitat de cele sfinte şi au început să-i huiduie. Totodată, un bărbat suspect a fost reţinut de jandarmi, care i-au găsit în maşină mai multe ziare de propagandă fascistă.

După ce toţi invitaţii şi-au ocupat locurile, în catedrală au intrat împreună Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhului Daniel. Cei doi prelaţi au oficiat slujba, înconjurați zeci de preoți și diaconi. Imediat ce slujba s-a încheiat invitaţii speciali au luat loc la coadă pentru a intra în altar.

Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie 2025 după ora 20.00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

