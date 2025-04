Să nu uităm că astăzi sărbătorim Ziua Pământului, oriunde am fi. Un moment în care ne oprim puțin din agitația zilnică și ne uităm mai atent la starea planetei noastre. Peste un miliard de oameni din aproape 200 de țări participă, în fiecare an, la acțiuni dedicate Pământului. Strâng deşeuri, plantează copaci, sau organizează campanii educaționale. Din păcate, în loc de vești bune, ne lovim adesea de statistici îngrijorătoare legate de poluare.

Una dintre cele mai mari provocări vine dinspre industria electronicelor, care este printre cele mai poluante din lume. An de an, se produc peste 60 de miliarde de kilograme de deșeuri electrice. Iar partea şi mai tristă este faptul că doar 20% dintre acestea sunt colectate și reciclate corespunzător. Restul ajung, din păcate, să polueze solul, apa sau aerul.

În ziua de Paşte, România a înregistrat cel mai mic consum de energie din istorie

Probleme sunt şi în sistemul energetic. Spre exemplu, România a înregistrat în weekendul Paştelui un minim istoric al consumului şi o producţie uriaşă de energie din surse fotovoltaice. Chiar şi aşa, au existat importuri mari de energie. Iar riscul cel mai mare într-o astfel de situaţie este o pană generală de curent, ca urmare a diferenţei mari dintre ce producem şi ce consumam.

Am scăpat deocamdată, dar important este să facem ceva să nu se întâmple asta nici pe viitor. Să nu stăm doar cu drobul de sare deasupra capului.

Ziua Pământului 2025. Cum este marcată în acest an

În fiecare an, pe 22 aprilie, sute de milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc aşa-numita Zi a Platenei Pământ, sărbătoare inaugurată în urmă cu mai mult de 50 de ani.

Ziua Planetei Pământ a fost inaugurată în 1970, în Statele Unite ale Americii, de către senatorul Gaylord Nelson. Acesta a organizat evenimentul respectiv în speranţa că atrage atenţia asupra dezinteresului lumii faţă de mediul înconjurător.

Iniţial, circa 20 de milioane de americani, tineri şi foarte tineri, au participat la diferite evenimente organizate cu ocazia Zilei Planetei Pământ. Ulterior, acţiunea s-a bucurat de un real succes la nivel global, ziua fiind sărbătorită de sute de milioane de oameni din întreaga lume.

Deşi vorbim despre Ziua Pământului încă din 1970, oficial s-a stabilit ca Ziua Pământului să fie celebrată pe 22 aprilie abia în 2009, în urma unei declaraţii date de reprezentanţii Organizaţiei Naţiunilor Unite. Din 2017, reprezentanţii NASA au lansat un site prin intermediul căruia, de Ziua Pământului, oamenii pot "adopta" părţi ale planetei şi pot ajuta, în mod direct sau indirect, la revitalizarea mediului înconjurător.

Bolojan, de Ziua Pământului: Un mediu curat este o condiție esențială pentru calitatea vieții

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis marți un mesaj cu prilejul Zilei Pământului. "Astăzi este Ziua Internațională a Pământului, un bun prilej să ne reamintim cât de important este să avem grijă de mediu, nu doar pentru noi, ci și pentru cei care vin după noi. Un mediu curat este o condiție esențială pentru calitatea vieții, sănătatea noastră și dezvoltarea durabilă a societății. Tema din acest an, 'Our Power, Our Planet', subliniază legătura directă dintre modul în care gestionăm resursele, în special cele energetice, și viitorul planetei. Un sistem energetic sigur și sustenabil nu mai poate fi doar un obiectiv opțional, ci trebuie să devină o prioritate globală", afirmă Ilie Bolojan.

Președintele interimar al României amintește ceea ce s-a realizat la nivel național în ultimul an. "România a adoptat un nou Cod Silvic, care întărește regimul de protecție a pădurilor, a extins și a perfecționat Sistemul de Garanție-Returnare pentru reciclarea ambalajelor și a avansat în consolidarea educației pentru mediu, prin politici și instrumente de finanțare dedicate. În domeniul energetic, țara noastră a continuat tranziția către energie verde. Numărul prosumatorilor a continuat să crească, în special prin programe precum Casa Verde Fotovoltaice, iar datele arată că mixul energetic național devine tot mai sustenabil. Tot în 2024 au fost puse în funcțiune cele mai multe parcuri solare și eoliene din ultimii 8 ani, iar România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană", adaugă șeful interimar al statului. Potrivit acestuia, prin dialog și acțiune comună, autoritățile publice, mediul de afaceri și societatea civilă au capacitatea de a determina construirea unui sistem energetic rezilient. "Acesta este un obiectiv strategic al României, pentru atingerea căruia este imperativ să fie depășite toate diferențele de opinie și obstacolele logistice, astfel încât dezvoltarea economică și protecția mediului să se susțină reciproc. România are resurse naturale semnificative, de la Munții Carpați la Delta Dunării, iar protejarea lor este în responsabilitatea noastră. În acest sens, trebuie să pregătim planuri eficiente pentru utilizarea lor chibzuită, concomitent cu reducerea surselor de poluare. Totodată, educația joacă un rol esențial, nu doar pentru a transmite informații despre protecția mediului, ci și pentru a motiva noile generații să se implice activ și să facă o diferență. Să contribuim zilnic la protejarea naturii, fiecare dintre noi, prin alegerile responsabile pe care le facem", conchide Bolojan.

