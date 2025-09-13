Trec prin apă şi foc pentru a-i salva pe cei captivi în incendii sau în accidente greu de privit. Iar astăzi este ziua lor, a pompierilor. În subunitățile de pompieri din București și din multe oraşe ale țării au loc exerciții demonstrative, dar şi expoziţii de tehnică.

"Petrec în toată țara și sunt deschise toate subunitățile din țară. Petrec, de altfel, și în alte zone. Noi ne aflăm acum în Parcul Carol. Este foarte multă lume aici pentru că au ce vedea, de altfel, oamenii care ajung aici. Pompierii din cadrul ISUBIF dar și din cadrul IGSU au adus foarte multe autospeciale, foarte multă tehnică, iar cei mici sunt, bineînțeles, cei mai încântați de tot ce există aici. Există, de altfel, și o autoscară în care oamenii pot urca și pot vedea de la înălțime, exact ca într-o misiune reală, tot ce se întâmplă și acolo se află și colegul meu din autoscară. Sunt, de altfel, și foarte multe activități aici. Am văzut ateliere de unde copiii pot învăța să acorde primul ajutor. Primesc și premii. Am văzut copiii care învățau să mânuiască furtunul cu apă. Sunt și roboții din cadrul IGSU cu care pompierii sting focul atunci când nu pot ajunge fizic acolo unde sunt probleme. Foarte multe activități și nu doar aici, ci în tot orașul. Toate subunitățile sunt deschise astăzi. Și, la fel, în toată țara, multe activități, expoziții speciale, atât pentru copiii cât și pentru adulți. La mulţi ani tuturor pompierilor!", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

