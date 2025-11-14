Lumea întreagă a adus un omagiu Franţei, la 10 ani de la atacurile teroriste care au făcut 132 de victime, printre care şi doi români. Marii lideri mondiali au transmis mesaje de condoleanţe, în timp ce la Paris au avut loc mai multe ceremonii impresionante. Numele persoanelor ucise de jihadişti în clubul Bataclan au fost citite cu voce tare, în prezenţa rudelor şi a preşedintelui Emmanuel Macron. Turnul Eiffel a fost luminat în culorile drapelului francez, iar sute de oameni au luat parte la un priveghi în Place de la Republique.

Ceremoniile au început cu puţin înaintea prânzului, la Saint-Denis, cu un omagiu adus primei victime a teroriştilor în atacul de la Stade de France. Acolo, la intrarea în stadion, un terorist sinucigaş şi-a detonat bomba. "Tatăl meu iubea viaţa. Credea în libertate, în bucuria simplă de a fi împreună, de a împărtăşi momente preţioase cu familia, şi ne-a insuflat valorile Republicii", a declarat Sophie Dias, fiica victimei atacului de la Stade de France.

Printre victime s-au numărat şi doi români

Cele mai emoţionante momente au fost la popasul de la clubul Bataclan, unde 92 de oameni au fost ucişi. Teroriştii au deschis focul în timpul unui concert cu peste 1.500 de spectatori, iar apoi au ameninţat că se vor arunca în aer împreună cu întreaga sală. Numele celor mitraliaţi de jihadişti au fost citite cu voce tare. Odată cu lăsarea serii, clopotele catedralei Notre-Dame şi a tuturor bisericilor din Paris au bătut la unison.

Apoi, lângă Primăria Parisului, 1.800 de persoane s-au adunat la o ceremonie emoţionantă, prilej cu care a fost inaugurată şi o grădina memorială. Fotografiile celor decedaţi au fost proiectate pe zidurile clădirilor din jur. "Din păcate, nimeni nu poate garanta sfârşitul atacurilor. Dar putem garanta că oricine ridică arme împotriva Franţei va primi un răspuns ferm, că vom continua lupta neîncetat împotriva terorismului", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Apoi, oameni au citit numele celor 132 de persoane ucise, inclusiv a celor doi români: Lăcrămioara Pop şi Ciprian Calciu.

"Cele 132 de nume din spatele meu vă spun acest lucru cu o forţă şi mai mare. Viaţa este atât de fragilă. Trebuie să o preţuim", a declarat Arthur Denouveaux, supraviețuitor al atacului de la Bataclan. Pe 13 noiembrie 2015, 132 de oameni au pierit după ce mai mulţi terorişti ai grupării Stat Islamic au atacat clubul Bataclan, precum şi mai multe zone cu restaurante şi cafenele, dar şi stadionul Stade de France.

