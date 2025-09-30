Secretarul pentru sănătate al lui Donald Trump, Robert Kennedy Jr., a lansat, potrivit relatărilor din presă, o reevaluare a siguranţei produsului îngrijorând mulţi susţinători ai dreptului la avort, la mai bine de trei ani după ce Curtea Supremă a retras protecţia întreruperilor de sarcină la nivel naţional.

20 de state americane luptă pentru a apăra accesul la pastilele pentru avort - Profimedia Images

"Decizia de a revizui accesul la acest medicament a fost luată ca răspuns la o scrisoare fără bază ştiinţifică şi ignoră decenii de cercetări care asigură că mifepristona este sigură şi eficientă", au scris procurorii generali din 19 state, inclusiv cei din New York, California şi Michigan, într-un comunicat comun.

"Deciziile medicale trebuie să rămână în mâinile pacienţilor, ale familiilor acestora şi ale îngrijitorilor lor - şi trebuie să fie ghidate de ştiinţă, nu de politică", se arată în comunicatul procurorilor generali. "Dacă accesul la mifepristonă este contestat, vom lua măsuri pentru a-l proteja", au subliniat ei.

Administraţiei americane pentru medicamente (FDA) este pe cale să efectueze o reevaluare a acestei substanţe, conform unei scrisori adresate de secretarul pentru sănătate şi şeful FDA către 22 de procurori generali locali din state conservatoare. Aprobată de FDA din anul 2000, mifepristona este utilizată în aproape două treimi din avorturile din Statele Unite.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰