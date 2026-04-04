Taxă pe profiturile excepționale ale companiilor energetice, cerută de cinci miniștri ai Finanțelor din UE, în contextul scumpirii accelerate a combustibililor pe fondul războiului cu Iranul. Măsura ar viza companiile care profită de criză și ar avea rolul de a reduce presiunea asupra populației, potrivit unei scrisori transmise Comisiei Europene.

5 ţări din UE cer ca profiturile excepționale din energie să fie taxate, ca reacţie la scumpirea carburanţilor

Cinci miniştri ai Fnanţelor din Uniunea Europeană cer introducerea unei taxe asupra profiturilor excepţionale ale companiilor energetice, ca reacţie la creşterea preţurilor la combustibili cauzată de războiul cu Iranul, potrivit unei scrisori trimise Comisiei Europene şi consultate de Reuters.

Miniştrii de finanţe din Germania, Italia, Spania, Portugalia şi Austria au făcut acest apel comun într-o scrisoare datată vineri, afirmând că o astfel de măsură ar transmite un semnal că "suntem uniţi şi capabili să acţionăm".

"Ar transmite, de asemenea, un mesaj clar că cei care profită de pe urma consecinţelor războiului trebuie să contribuie la reducerea poverii asupra populaţiei", au scris ei.

În scrisoare, adresată comisarului european pentru climă, Wopke Hoekstra, miniştrii au făcut referire la o taxă de urgenţă similară aplicată în 2022 pentru a face faţă preţurilor ridicate la energie.

Uniunea Europeană ia în considerare reactivarea măsurilor de criză energetică pe care le-a utilizat în 2022, când Rusia a redus livrările de gaze, pentru a face faţă perturbărilor care se manifestă pe pieţele energetice din cauza războiului din Iran, a declarat marţi comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, care a cerut europenilor într-o scrisoare să ia în considerare limitarea călătoriilor pentru a evita penuria de energie, au relatat la începutul acestei săptămâni Reuters şi POLITICO.

Vorbind după o reuniune virtuală a miniştrilor energiei din ţările UE, convocată pentru a discuta despre răspunsul lor la potenţiala criză, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a spus că planurile includ propuneri de limitare a tarifelor de reţea şi a taxelor pe energie electrică.

"Nu ştim cât va dura această criză. Şi, întrucât nu ştim cât de gravă va fi, pregătim, de asemenea, diferite oportunităţi şi posibilităţi care seamănă mai mult cu cele pe care le-am folosit în timpul crizei din 2022", a spus comisarul pentru energie.

"Trebuie să acţionăm împreună, ca o adevărată Uniune", a mai spus comisarul Dan Jorgensen, care consideră că statele membre "ar trebui să se abţină de la luarea unor măsuri susceptibile să crească consumul de combustibil".

