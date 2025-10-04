50 Cent, scrisoare pentru judecătorul lui Diddy, după condamnarea rapperului: "Mi-e frică pentru viața mea!"

Rapperul Sean Combs, cunoscut şi sub numele de Puff Daddy, a fost condamnat la 4 ani şi două luni de închisoare pentru că a obligat mai mulţi tineri şi tinere să se prostitueze. A scăpat însă de acuzaţii mai grave pentru care putea fi condamnat la închisoare pe viaţă.

Înmărmurit. Aşa şi-a primit rapperul Sean Combs sentinţa. Pe lângă cei patru ani şi două luni pe care trebuie să-i petreacă în spatele gratiilor, artistul trebuie să plătească şi o amendă de jumătate de milion de dolari.

Procesul lui Diddy a durat două luni, timp în care au fost audiaţi 34 de martori, printre care foste iubite, angajaţi şi escorte masculine. Fostul hip-hoper a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare, ambele legate de prostituţie.

"În termeni simpli, asta înseamnă că și-a dus două dintre iubite și lucrătorii sexuali de sex masculin în diverse locuri din țară și chiar din străinătate pentru maratoane sexuale alimentate cu droguri, care au fost numite în timpul procesului „freak-offs“",

Diddy a scăpat însă de acuzaţiile mai grave, trafic sexual şi complicitate la crimă organizată, pentru care putea să petreacă restul vieţii după gratii.

"Combs a spus că îi pare rău pentru victimele sale şi că este un om schimbat, iar faptul că a stat în închisoare în ultimul an l-a ajutat să renunţe la alcool şi droguri şi că, atunci când va ieşi din închisoare, vrea să împărtăşească acest mesaj şi altora", spune Mike Sisak, jurnalist Associated Press.

Mărturii ale victimelor lui Diddy

Arestat şi pus sub acuzare în septembrie 2024, rapper a fost acuzat că a folosit violența și șantajul pentru a-și satisface dorințele sexuale și că a condus un grup infracţional pentru a-și mușamaliza faptele. Principalul martor a fost Cassie Ventura, o fostă iubită pe care Diddy a lovit-o cu pumnii şi picioarele.

În aceste luni, presa a publicat mărturii teribile ale victimelor sale, inclusiv cea a unui bărbat drogat şi violat.

"Ţipam, îi ziceam să se oprească. A fost incredibil de dureros, iar el se comporta de parcă nu se întâmpla nimic. Părea complet deconectat de ce se întâmplă", povesteşte un bărbat.

Puff Daddy a negat tot timpul acuzaţiile şi este de aşteptat să facă apel.

"Credem că avem baze solide pentru apel. Nu a existat trafic sexual, totul a fost consensual, totul a fost între adulţi, motiv pentru care a fost condamnat doar pentru infracţiunea de prostituţie", spune Marc Agnifilo, avocatul lui.

Cu doar câteva ore înainte ca sentinţa sa să fie pronunţată însă, el i-a trimis judecătorului o scrisoare în care a spus că regretă faptele şi a cerut o a doua şansă. Tot pentru a-l îndupleca pe judecător, avocaţi lui Sean Combs au încercat să explice că problemele sale cu drogurile au fost influenţate de traume din copilărie şi de dependenţa apărută după o operaţie din anul 2000.

Şi copiii săi l-au rugat pe judecător să fie indulgent când pronunţă sentinţa. A fost momentul când rapperul a izbucnit în lacrimi.

50 Cent, scrisoare pentru judecătorul lui Diddy

Unul dintre cei mai mari rivali ai săi, 50 Cent a trimis şi el o scrisoare în care susţine că Diddy este foarte periculos, iar punerea lui în libertate ar fi fost un risc pentru siguranţa publică.

Începându-și mesajul cu fraza: "Aceasta este scrisoarea mea către judecătorul din cazul lui Diddy. Mi-e frică pentru viața mea! LOL", 50 Cent a scris: "Nu a trecut suficient timp pentru ca el să se poată reforma sau să facă vreo schimbare, în ciuda faptului că încearcă să predea un curs acolo".

Mesajul integral al rapperului

"Dragă judecător Subramanian,

Am avut o dispută continuă cu Puffy de peste 20 de ani. Este foarte periculos. De mai multe ori mi-a fost teamă pentru viața mea. Cred că ar trebui să luați în considerare siguranța publicului larg, onorată instanță, înainte de a-l elibera printre oameni. Nu a trecut suficient timp pentru ca el să se reformeze sau să facă vreo schimbare, în ciuda faptului că încearcă să predea un curs acolo. După cum deja știți, Guvernul a cheltuit suma maximă de bani pentru a desfășura agenții federale, care păreau a fi o armată, în două locații simultan. Mai târziu, fiul său, care se confruntă cu propriile acuzații de viol, a susținut că poliţiştii au nimerit casa greșită. Oricum, Diddy se va întoarce doar la angajarea a mai mulți lucrători sexuali de sex masculin și la păstrarea uleiului pentru bebeluși departe de publicul larg. Și bebelușii au nevoie de el! Documentarul meu Netflix despre acest subiect scandalos va apărea în curând", a scris 50 Cent.

