Un accident aviatic grav, produs pe aeroportul LaGuardia din New York, a provocat moartea celor doi piloți și rănirea a zeci de persoane, după ce un avion Air Canada s-a ciocnit cu o autospecială de pompieri pe pistă, duminică seara. În mijlocul tragediei, o însoțitoare de bord a supraviețuit în mod miraculos, fiind găsită în viață în afara epavei.

O stewardesă a fost găsită în viaţă, pe scaun, în faţa avionului, după coliziunea de pe LaGuardia

Un accident grav a avut loc pe unul dintre cele mai importante aeroporturi din Statele Unite: La Guardia din New York. Pilotul şi copilotul unei aeronave Air Canada au murit, iar zeci de pasageri au ajuns la spital după ce avionul s-a ciocnit violent cu o autospecială de pompieri, chiar pe pista de aterizare. Maşina era solicitată la o altă aeronavă care anunţase fum în cabină şi avea permisiunea turnului de control să pătrundă pe pistă.

Supravieţuire miraculoasă, după accidentul tragic pe aeroportul LaGuardia din New York

Stewardesa a fost proiectată în afara aeronavei, fiind încă fixată în scaunul său, în momentul în care aeronava Bombardier CRJ-900 a intrat în coliziune cu autospeciala de pompieri. Echipajele de salvare ajunse la fața locului ar fi găsit-o în viață, în afara epavei, și au transportat-o de urgență la spital.

Impactul a fost fatal pentru ambii piloți, iar zona cabinei a fost descrisă ca fiind grav avariată și complet distrusă. Aeronava, operată de Jazz Aviation ca zborul Air Canada Express AC8646 din Montreal, avea la bord 76 de persoane în momentul coliziunii.

Avionul companiei Air Canada care venea de la Montreal tocmai aterizase pe pista cu numărul 4 a aeroportului din New York. În acelaşi timp, o maşină de pompieri a primit acceptul de a traversa calea de rulare pentru a ajunge la o altă aeronavă. A urmat un impact îngrozitor: botul avionului, inclusiv cabina piloţilor, au fost casate pur şi simplu.

Experții în aviație subliniază că este extrem de rar ca o persoană aflată în partea din față a unui avion să supravieţuiască în cazul unui impact puternic, ceea ce face ca salvarea însoțitoarei de bord să fie cu atât mai remarcabilă.

Autoritățile nu au făcut publice, până în acest moment, identitatea sau starea medicală a acesteia.

Pilotul şi copilotul avionului Air Canada Express au murit

Pilotul şi copilotul avionului Air Canada Express care a intrat în coliziune cu autospeciala de pompieri duminică seară pe aeroportul LaGuardia din New York au murit, un accident care a dus la închiderea aeroportului, au anunţat media americane, relatează AFP şi Reuters.

NBC News a relatat că zeci de persoane au fost rănite în urma coliziunii.

"Cifrele inițiale indică faptul că 41 de pasageri și membri ai echipajului au fost transportați la spital, precum și ofițerii ARFF. În acest moment, înțelegem că 32 au fost externați, dar există și răni grave. Din păcate, cei doi piloți au fost confirmați ca fiind decedați", transmite Kathryn Garcia, Director Executiv al Aeroportului.

72 de pasageri şi 4 membri ai echipajului se aflau la bordul avionului. Iar în maşina pompierilor erau doi agenţi care au supravieţuit ca prin minune - au doar câteva fracturi. Aeroportul LaGuardia a fost închis imediat, iar cel puţin 18 aeronave care urmau să aterizeze la New York au fost redirecţionate spre oraşele din apropiere.

Conform ABC, 13 persoane sunt spitalizate, între care 11 pasageri şi două persoane care erau în vehicul. Avionul CRJ-900 al Air Canada Express, operat de compania parteneră Jazz Aviation, transporta 72 de pasageri şi patru membri ai echipajului din Montreal, potrivit unei liste preliminare a pasagerilor care necesită confirmare. Jazz se află în proprietatea Chorus Aviation. Avionul a lovit vehiculul de stingere a incendiilor la o viteză de circa 39 km/h, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, care a înregistrat ultima oară date la ora 23:37 (03:37 GMT).

Fotografii realizate de cele două agenţii de presă la faţa locului arată distrugeri vizibile la cokcpit-ul avionulului şi în lateral.

Serviciile de urgenţă din New York au avertizat populaţia "să se aştepte la anulări, suspendări de curse, încetiniri ale circulaţiei şi prezenţa personalului de urgenţă" în apropierea acestui mare hub de de transport aflat în cartierul Queens, şi care deserveşte aproape în exclusivitate destinaţii din SUA şi Canada, potrivit Agerpres.

Pe aeroporturile din Statele Unite este haos - sute de mii de angajaţi sunt neplătiţi de mai bine de o lună, după ce Congresul american nu a ajuns la un acord asupra finanţării. Pe aeroportul din Denver au fost instalate cutii în care pasagerii pot face donaţii în sprijinul oamenilor care nu şi-au primit salariile. În plus, peste 400 de angajaţi ai Administraţiei pentru Securitate în Transporturi au demisionat de la începutul anului. Situaţia e şi mai tensionată după ce preşedintele Donald Trump a decis să trimită ofiţerii anti-imigraţie să asigure ordinea pe aeroporturi.

Aeroportul LaGuardia a deservit peste 30 de milioane de pasageri în 2025, potrivit Autorităţii portuare din New York şi New Jersey.

