Antena Meniu Search
x

Curs valutar

700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Ce planuri are Putin cu ei după război

Vladimir Putin a declarat joi că peste 700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Președintele rus vrea ca veterani ai războiului să fie aleşi pentru funcții publice, ca parte a strategiei Kremlinului de a-i reintegra și recompensa.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 17:50
700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Ce planuri are Putin cu ei după război Vladimir Putin, în uniformă militară la exerciţiile Zapad 2025, 16 septembrie 2025 - Profimedia

Vladimir Putin s-a întâlnit joi cu parlamentari ruşi pentru a discuta despre integrarea veteranilor din războiul din Ucraina, "operațiunea militară specială", cum o numește Kremlinul, în instituțiile statului. 

Kremlinul ia în calcul să ofere locuri în administrația publică veteranilor de război în cadrul strategiei de a-i reintegra și recompensa.

Liderul rus a declarat că pe linia frontului sunt peste 700.000 de militari ruși implicați direct în lupte. A recunoscut că nu toți acești oameni vor să lucreze în administrația publică după ce se întorc acasă.

Articolul continuă după reclamă

Doar cei care au dorința și aptitudinea pentru "munca în organele de stat" ar trebui selectați pentru astfel de funcții, a transmis Putin, comentând ideea unor cote pentru veterani.

"Înțelegeți, pe linia de contact se află peste 700.000 de oameni... dintre acești oameni trebuie aleși cei care doresc și sunt înclinați spre un astfel de tip de activitate", cum este munca în instituțiile oficiale ale statului, a transmis Putin.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vladimir putin razboi ucraina rusia ucraina
Înapoi la Homepage
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar?
Observator » Ştiri externe » 700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Ce planuri are Putin cu ei după război