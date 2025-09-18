700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Ce planuri are Putin cu ei după război

Vladimir Putin a declarat joi că peste 700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Președintele rus vrea ca veterani ai războiului să fie aleşi pentru funcții publice, ca parte a strategiei Kremlinului de a-i reintegra și recompensa.

Vladimir Putin s-a întâlnit joi cu parlamentari ruşi pentru a discuta despre integrarea veteranilor din războiul din Ucraina, "operațiunea militară specială", cum o numește Kremlinul, în instituțiile statului.

Kremlinul ia în calcul să ofere locuri în administrația publică veteranilor de război în cadrul strategiei de a-i reintegra și recompensa.

Liderul rus a declarat că pe linia frontului sunt peste 700.000 de militari ruși implicați direct în lupte. A recunoscut că nu toți acești oameni vor să lucreze în administrația publică după ce se întorc acasă.

Articolul continuă după reclamă

Doar cei care au dorința și aptitudinea pentru "munca în organele de stat" ar trebui selectați pentru astfel de funcții, a transmis Putin, comentând ideea unor cote pentru veterani.

"Înțelegeți, pe linia de contact se află peste 700.000 de oameni... dintre acești oameni trebuie aleși cei care doresc și sunt înclinați spre un astfel de tip de activitate", cum este munca în instituțiile oficiale ale statului, a transmis Putin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰