A început formarea primului parlament post-Assad din Siria. Procesul, criticat pentru lipsa de democraţie

Comitete locale au început duminică în Siria să desemneze o parte dintre membrii primului parlament al epocii post-Assad. Procesul este intens criticat pentru lipsa de democrație, o treime dintre viitorii membri fiind numiți de președintele interimar Ahmad al-Shareh, potrivit Agerpres.

Formarea parlamentului ar urma să consolideze puterea lui Ahmad al-Shareh, aflat în fruntea unei coaliții islamiste care l-a răsturnat pe Bashar al-Assad în decembrie 2024, după 13 ani de război civil.

Lista definitivă a celor desemnați va fi anunțată luni.

Două provincii din nord-estul Siriei, aflate sub controlul kurzilor, precum și provincia Sweida cu majoritate druză, scena unor recente violențe, sunt excluse din acest proces. Astfel, 32 de mandate din totalul de 210 vor rămâne vacante.

Viitorul parlament va avea un mandat de doi ani și jumătate, reînnoibil, și va număra 140 de membri desemnați de comitete locale formate de comisia electorală numită de Shareh și 70 numiți de președintele interimar.

Potrivit comisiei electorale, 1.578 de candidați, dintre care numai 14% vor fi femei, urmează să fie desemnați de aproape 6.000 de persoane.

Procesul de desemnare este criticat de organizații ale societății civile, care denunță o concentrare excesivă a puterii în mâinile președintelui și o lipsă de reprezentativitate a componentelor etnice și religioase ale țării.

Noul parlament va exercita funcțiile legislative până la adoptarea unei Constituții permanente și organizarea de noi alegeri, potrivit Declarației constituționale proclamate în martie.

