A intrat în vigoare suprataxa pe exporturile Indiei în SUA, pentru că achiziționează petrol rusesc

Președintele american Donald Trump a dublat tarifele pentru produsele din India, până la 50%, măsura intrând în vigoare miercuri, conform programului. Decizia amplifică tensiunile dintre cele mai mari două democrații ale lumii, care sunt în același timp și parteneri strategici, relatează Reuters.

Un tarif punitiv de 25%, impus ca urmare a achizițiilor Indiei de petrol rusesc, se adaugă taxei de 25% aplicată anterior de Donald Trump pe numeroase produse provenite din India. Astfel, taxele totale ajung până la 50% pentru bunuri precum îmbrăcăminte, bijuterii și pietre prețioase, încălțăminte, articole sportive, mobilă și produse chimice – printre cele mai ridicate impuse de Statele Unite, la același nivel cu cele aplicate Braziliei și Chinei.

Mii de exportatori indieni, în pericol

Noile tarife pun în pericol mii de mici exportatori și locuri de muncă, inclusiv în statul Gujarat, de unde provine premierul Narendra Modi. Ministerul Comerțului din India nu a răspuns imediat solicitării de a face comentarii, însă un oficial al instituției, sub protecția anonimatului, a declarat că exportatorii afectați de tarife vor primi sprijin financiar și vor fi încurajați să se orienteze către piețe precum China, America Latină și Orientul Mijlociu.

Oficiali ai Ministerului Comerțului din India afirmă că taxa vamală medie aplicată importurilor din SUA este de aproximativ 7,5%, în timp ce Biroul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite a evidențiat cote de până la 100% pentru automobile și o rată medie a taxelor vamale de 39% pentru produsele agricole americane.

Pe măsură ce se apropia termenul-limită de activare la miezul nopții, oficialii americani nu au oferit Indiei nicio speranță de a evita tarifele. Întrebat dacă majorările de taxe pentru exporturile Indiei către SUA vor intra în vigoare miercuri, așa cum fusese anunțat, consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a răspuns simplu: "Da", fără a oferi alte detalii.

Decizia privind tarifele vine după cinci runde de negocieri eșuate, în care oficialii indieni și-au exprimat optimismul că SUA ar putea limita taxele la 15%, nivel aplicat altor mari parteneri comerciali americani, precum Japonia, Coreea de Sud și Uniunea Europeană.

